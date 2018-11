Luis Alberto e Milinkovic-Savic | due ‘zavorre’ di qualità | la Lazio frena a Sassuolo

Sassuolo-Lazio 0-0 La Diretta In avanti Immobile con Luis Alberto : Sassuolo e Lazio si affrontano al Mapei Stadium nella partita domenicale delle ore 18: i neroverdi sono splendidi protagonisti della prima parte del campionato, la vera sorpresa del torneo fino a ...

Lazio - Inzaghi : 'Sassuolo sorpresa della A. Luis Alberto tornerà ad alti livelli' : La carica della qualificazione ai sedicesimi di Europa League accende la Lazio verso la trasferta contro il Sassuolo. 'Per il secondo anno consecutivo abbiamo centrato il passaggio al turno successivo ...

Lazio - parla Tare : “io ho rinnovato - Luis Alberto sarà il nostro acquisto di gennaio” : Luis Alberto potrebbe essere l’uomo in più della seconda parte di stagione per la Lazio, questo il pensiero di Igli Tare “Il rinnovo fino al 2022 è cosa fatta. Luis Alberto? Lo stiamo aiutando a recuperare, quando tornerà sarà come un nuovo acquisto della Lazio“. Sono le parole di Igli Tare rilasciate a Skysport dopo la vittoria della sua Lazio contro il Marsiglia, vittoria che ha consegnato la matematica certezza del passaggio ...

Che fine ha fatto Luis Alberto? : ROMA - Doveva essere la stagione della consacrazione si è trasformata in quella da incubo. Non c'è pace per Luis Alberto che, due anni fa dimenticato e la scorsa stagione protagonista, si è ritrovato ...

Lazio - Luis Alberto ha richieste dalla Spagna : la situazione : Luis Alberto ancora molto richiesto dalla Spagna nonostante un avvio di stagione in tono minore rispetto alla passata stagione in casa Lazio Luis Alberto sta avendo enormi difficoltà a riconfermarsi ad alti livelli con la sua Lazio. Il calciatore spagnolo però, non sembra avere perso il proprio appeal sul mercato, con il Siviglia che resta molto vigile in merito alle dinamiche che gravitano attorno al trequartista. Secondo la stampa ...

Lazio - Luis Alberto cerca riscatto. Ma con la Spal sarà ancora panchina : Doppio lavoro per tornare quello di prima nel più breve tempo possibile. Luis Alberto fa gli straordinari per mettere indietro le lancette dell'orologio e ricominciare ad essere il giocatore ...

Lazio - l’ex agente di Cavani annuncia il futuro di Luis Alberto : Da calciatore riveLazione della scorsa stagione, che ai nastri di partenza di quella attuale lo ha presentato come top player, a vero e proprio flop delle prime dieci giornate della Serie A 2018-19: è questa l’altalena su cui Luis Alberto ha vissuto nell’ultimo anno abbondante. In mezzo un’estate in cui gli occhi di alcuni club europei di primo piano lo avevano puntato per migliorare sotto il profilo tecnico. Uno di ...

Infortunio Luis Alberto - il peggio potrebbe essere alle spalle : basterà per convincere Inzaghi a rilanciarlo? : Infortunio Luis Alberto – Il non aver totalizzato neanche un minuto contro l’Inter, unito all’assenza con il resto del gruppo negli allenamenti di ieri, aveva fatto venire più di qualche dubbio sulle condizioni di Luis Alberto. Il trequartista spagnolo si sta curando con l’elettrolisi percutanea terapeutica, trattamento consistente nell’applicazione di microcorrenti con agopuntura. Si tratta di una tecnica ...

Lazio - che succede a Luis Alberto? Inzaghi cambia le gerarchie : Infortunato, affaticato o solo fuori forma? Nella Lazio è mistero attorno alle condizioni di Luis Alberto. Escluso dai convocati per la trasferta di Marsiglia, ieri mattina lo spagnolo si è recato in ...

Lazio - preoccupa Luis Alberto. Possibile pubalgia : Lazio– Tremano i tifosi biancocelesti, e con loro anche Simone Inzaghi. Luis Alberto, infatti, è stato sottoposto stamattina a test medici per valutare un problema di presunta pubalgia. Lo spagnolo, reduce da un avvio di campionato non certo entusiasmante, ha accusato i primi problemi durante la sosta delle nazionali, ma contro il Parma nell’ultima gara […] L'articolo Lazio, preoccupa Luis Alberto. Possibile pubalgia proviene ...

Infortunio Luis Alberto - preoccupazione in casa Lazio : la situazione : Infortunio Luis Alberto – La Lazio si prepara per l’importante gara di Europa League sul difficile campo del Marsiglia, l’obiettivo della squadra di Simone Inzaghi è quello di conquistare un risultato positivo per avvicinarsi alla qualificazione. Nel frattempo c’è preoccupazione per le condizioni di Luis Alberto, il calciatore non prenderà parte al match di Europa League, lo spagnolo continua a soffrire di pubalgia, ...

Lazio - Luis Alberto a casa - Inzaghi gli preferisce un ex Primavera : Come riporta il Corriere dello Sport, lo spagnolo è rimasto ad allenarsi a Roma. Soffre di pubalgia da quest'estate, nonostante le cure non è ancora riuscito ad esprimersi al meglio. Guarderà ...

Marsiglia-Lazio - le probabili formazioni : Immobile e Luis Alberto si giocano un posto in attacco con Caicedo : Stadio Velodrome di Marsiglia: alle 21 la Lazio va a sfidare nel terzo turno dei gironi di Europa League i padroni di casa transalpini. Incontro importante per il passaggio del turno: vincere per i biancocelesti di Simone Inzaghi potrebbe significare fare un passo avanti verso i sedicesimi di finale. Non sarà comunque facile, visto l’avversario dalla storia più che dignitosa anche nelle coppe continentali. probabili formazioni Inzaghi ...

Lazio - Inzaghi : 'Luis Alberto non convocato'. Acerbi : 'Dipende tutto da noi' : Non fa calcoli, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio, alla vigilia della gara d'Europa League contro il Marsiglia, ha parlato in conferenza stampa al Velodrome: Convocati. 'Per quanto riguarda la ...