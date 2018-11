Luigi Di Maio | “Tagli di 2 milioni di euro a stipendi di 300 parlamentari M5S per gli

Anticipazioni Non è L’Arena - 11 novembre 2018 : faccia a faccia con Luigi Di Maio : Cosa ci dicono le Anticipazioni di Non è L’Arena per la puntata di domenica 11 novembre 2018 in onda dalle 20:30 circa su La7, la Rete di Urbano Cairo? Di cosa si occuperà Massimo Giletti? Ebbene l’amatissimo giornalista e conduttore, mattatore della prima serata, tornerà a parlare di politica, economia e attualità con un occhio alla società. C’è però grande attesa per l’intervista a Luigi Di Maio. Come andrà il faccia a ...

Luigi Di Maio senza vergogna : 'Virginia Raggi assolta - noi non l'abbiamo mai scaricata' : Esulta su Facebook Luigi Di Maio per l'assoluzione di Virginia Raggi : 'Due anni di attacchi alla sindaca più massacrata di Italia. La magistratura ha fatto il suo dovere e la ringrazio, ha solo ...

Luigi Di Maio - dopo 5 mesi se n'è accorto : la squadra di ministri 5 Stelle non è all'altezza : Ci sono voluti cinque mesi, ma alla fine Luigi Di Maio s'è reso conto che la squadra di governo 5 Stelle non è all'altezza . E che occorrerà mettere mano a un rimpasto sia per tenere testa alla Lega ...

Vittorio Feltri : 'Elisa Isoardi? Avrei preferito che Matteo Salvini lasciasse Luigi Di Maio' : La rottura con Elisa Isoardi 'sembra essersi rivelata un'arma a vantaggio di Matteo Salvini '. Vittorio Feltri , in una intervista ai Lunatici su Rai Radio2 , parla dell' addio social che ha visto ...

Il papà di Luigi Di Maio : 'Ho condonato una casa fatta nel 1966' : Alla domanda se lui sia favorevole al condono, ha risposto: "No, non sono favorevole al condono , ma tenga presente che in quell'epoca, fino a pochi anni fa, per avere una concessione in questo comune ...

Luigi Di Maio - il retroscena : 'Che errore abbiamo fatto'. I 5 Stelle temono la fregatura di Matteo Salvini : L'intesa sullo stop alla prescrizione dopo il primo grado di giudizio è stata trovata ma il cavallo di battaglia del M5S sarà realizzabile solo a gennaio del 2020 . Uno slittamento, quello imposto ...

Luigi Di Maio assume un altro social media manager nel suo staff (e supera Salvini) : La battaglia tra i due vicepremier a chi spende di più per la propria comunicazione, con i fondi ministeriali e della presidenza del consiglio, continua. L'ultimo punto lo segna il leader 5 Stelle. Ecco tutti i costi Il super stipendio di Rocco Casalino: guadagna più di Conte. I costi dello staff di Palazzo Chigi " Bocciati alle urne, piazzati al ministero: così il M5S trova un lavoro ai suoi non eletti " I tweet sessisti e omofobi dell'amico ...

Sulla prescrizione Luigi Di Maio e Matteo Salvini dicono due cose molto diverse : Matteo Salvini e Luigi Di Maio dicono cose opposte sull'accordo raggiunto Sulla prescrizione: il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico sostiene che la prescrizione entrerà in vigore nel 2020, un anno dopo l'approvazione del ddl anticorruzione, quello dell'Interno dice che senza la riforma del processo penale non se ne fa nulla.Continua a leggere

Luigi Di Maio - la crisi isterica del leader grillino : non risponde alle chiamate di Salvini : Il nodo sulla prescrizione cancellata già al primo grado di giudizio ha rischiato di far letteralmente saltare il governo. Di sicuro a saltare sono stati i nervi di Luigi Di Maio , sotto pressione ...

Luigi Di Maio - la crisi di nervi : 'Sono tornato dalla Cina e ho trovato un macello'. Ombra del complotto Lega : 'Sono tornato dalla Cina e ho trovato il macello'. Luigi Di Maio racconta al Fatto quotidiano il crollo nervoso del M5s di fronte alla Lega . Il casus belli è stata la cacciata di Roberto Battiston ...

Luigi Di Maio - la grillina ribelle Paola Nugnes lo sputtana : 'Cosa ci aveva assicurato sul Dl Sicurezza' : Lei e gli altri dissidenti rischiano la sospensione dal M5s. Paola Nugnes è la più nota, insieme a Gregorio De Falco , tra i senatori grillini che hanno osato non partecipare al voto di fiducia sul ...

