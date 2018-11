L' Opa di Salvini su Roma è fallita | dice Virginia dopo la sentenza

Raggi : "Assolta perché ho lavorato per il bene della città" | "E' finita l'Opa di Salvini su Roma" : Dopo la sentenza di assoluzione per falso il sindaco di Roma rilancia: "Il nostro faro resta il programma con i suoi obiettivi: chi si impegna a Raggiungerli resta con me, chi non lo fa è fuori". Al governo: "Ora ci diano soldi e poteri"

Matteo Salvini scatenato sull'immigrazione : 'L'EurOpa ha rotto le palle' - la minaccia alla Francia : A Lampedusa arriva un barcone con 13 immigrati a bordo e Matteo Salvini accusa Malta. Fonti del Viminale, infatti, hanno riferito che la Guardia costiera maltese aveva intercettato l'imbarcazione e, ...

Salvini : siamo paese più scortato in EurOpa - non guarderò cognomi scorte : Roma – “Non mi permettero’ di guardare nomi e cognomi delle scorte. Ho solo chiesto di ragionare sull’ipotesi di rivedere alcune di queste 600 tutele. siamo il paese europeo piu’ scortato, che spende piu’ soldi, investe piu’ uomini. Sono il primo, seppur evidentemente a rischio, a essere disponibile a dare un segnale di apertura. Ci sara’ sicuramente magari qualcuno che meritera’ piu’ ...

Caro Salvini - basta prOpaganda sulle disgrazie : Forse, finalmente, gli italiani si sono accorti delle contraddizioni di Matteo Salvini. L’uomo che si autocertifica nuovo, ma guida il partito più vecchio d’Italia. Quello che grida contro la corruzione, ma ha dirigenti e presidenti toccati da scandali nei posti chiave della Lega; un partito che deve ancora restituire allo Stato 49 milioni di euro. Salvini che bacchetta i politici di professione, ma ha una poltrona sotto il sedere da ...

Maltempo - Salvini : “Servono 40 miliardi per mettere in sicurezza il territorio. Letterine dall’EurOpa? In archivio” : “Per mettere in sicurezza il territorio nazionale servono 40 miliardi di euro. Mi impegno di raccogliere e spendere con l’auspicio che non arrivino Letterine di contestazione da Bruxelles perché spendiamo troppo”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini, oggi a Belluno dove ha sorvolato le zone colpite dal Maltempo eccezionale dei giorni scorsi. “La letterina dall’Europa arrivata nei giorni scorsi finisce in ...

Berlusconi ora frena Salvini sulle alleanze in EurOpa : Noi consideriamo indispensabili due traguardi per l'Unione europea: una politica estera comune e una politica di difesa comune'. Insomma a quanto pare Forza Italia e Lega non avrebbero la stessa ...

Scontro Petrini-Minniti : “Perché se l’è presa con le Ong e non con l’EurOpa?”. L’ex ministro : “Ma lei sostiene Salvini?” : Durante la puntata di Piazzapulita (La7) del 1 novembre c’è stata una accesa discussione tra Marco Minniti e la giornalista Valentina Petrini. Ad accendere la miccia una domanda sull’operato dell’ex ministro, in particolare ad infastidire l’esponente dem è stato l’accostamento con l’azione del suo successore Matteo Salvini. L'articolo Scontro Petrini-Minniti: “Perché se l’è presa con le ...

Ue - Conte : Manifestazione Salvini? Con EurOpa interloquisco io : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Venticinque anni fa nasceva l'EurOpa che non piace a Salvini : Quanto poi al Trattato di Lisbona, l'impostazione liberista dell'economia continentale, nel nome del rigore dei bilanci, ha spianato la strada all'impoverimento del ceto medio europeo, alimentando ...

Matteo Salvini - l'idea : una marcia contro l'EurOpa - con lo zampino di Vladimir Putin : ... hanno riferito a Libero fonti vicine al Cremlino, sarà in visita in Italia tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio: 'L'economia della fiducia e la diplomazia del business dall'Atlantico al ...

Matteo Salvini - l'indiscrezione : se ne frega della multa per la manovra - pronto a non pagare l'EurOpa : C'è una lacuna nei trattati europei - fa sapere Repubblica - che potrebbe trasformarsi in una bomba a orologeria, la cui miccia è in mano al governo italiano. E così Matteo Salvini sembra più ...

La sfida tra Di Maio e Salvini a chi attacca di più l'EurOpa : Perché l’Italia sfida l’Unione europea? Madrid, 26 ott 08:33 - (Agenzia Nova) - Le ultime settimane sono state contrassegnate dalle crescenti tensioni fra l’Italia e le autorità della Comunità europea, a causa del bilancio per il 2019 e l'obiettivo di deficit del governo gialloverde. Lo scrive il qu

La presa su Roma. Salvini sferza la Raggi e lancia l'Opa sulla Capitale. Di Maio corre ai ripari : "Più poteri alla sindaca" : "Pijamose Roma e pijamosela mò, prima che 'o faccia quarcun'artro". L'adagio ha travalicato il contesto in cui è stato pronunciato, quello della serie di grandissimo successo Romanzo criminale, ed è diventato un divertito claim popolare. Un po' quello che ha in mente Matteo Salvini. Il progetto di "presa di Roma" di matrice leghista ha come orizzonte le urne. Che potrebbero essere montate nelle scuole della capitale molto ...