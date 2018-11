Lo scherzo a Barbara D' Urso con il figlio Emanuele Berardi | ' Ho 8 mutui da pagare' Video

Scherzi a parte - lo scherzo a Barbara d'Urso scompare dal sito : perché? : Come mai il video dello scherzo a Barabra d'Urso (diversamente da tutti gli altri) è stato prima caricato nella sezione ufficiale di Scherzi a parte su MediasetPlay e poi rimosso assieme alla puntata integrale? Siccome sappiamo che finché non avrete una risposta a questa domanda non ci dormirete la notte, ve la diamo noi. Secondo quanto ci risulta, il motivo è riconducibile al fatto che durante lo scherzo - quando è stata mostrata la ...

“Scherzi a parte”. Lo scherzo fatto a Barbara d'Urso durante la diretta di “Domenica Live”con la complicità del figlio. (VIDEO) : Scherzi a parte 2018 | Prima puntata (9 novembre 2018) | Vittima Barbara D’Urso Barbara D’Urso è rimasta vittima di uno scherzo organizzato dallo storico programma tv di Canale 5 “Scherzi a parte“, in... L'articolo “Scherzi a parte”. Lo scherzo fatto a Barbara d'Urso durante la diretta di “Domenica Live”con la complicità del figlio. (VIDEO) proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Barbara D’Urso a Scherzi a Parte - vittima di uno scherzo con la complicità del figlio Emanuele : Barbara D’Urso a Scherzi a Parte cade nella trappola organizzata dalla produzione con la complicità del figlio Emanuele. Vediamo di scoprire cosa è successo anche con un contributo video. Scherzi a Parte: prima vittima Barbara D’Urso Venerdì 9 novembre è tornata su canale 5 la popolare trasmissione Scherzi a Parte condotta da Paolo Bonolis. Fra gli ospiti illustri di questa edizione c’era anche la Queen Of caffeucci, che tutti i pomeriggi tiene ...

Barbara D’Urso e lo scherzo del figlio Emanuele : casa di famiglia distrutta : Scherzi a Parte: Barbara D’Urso e lo spavento in diretta Barbara D’Urso è stata una delle vittime della nuova edizione di Scherzi a Parte. La quattordicesima edizione ha fatto il suo debutto venerdì 9 novembre in prima serata su Canale 5, con la conduzione di Paolo Bonolis, per la seconda volta consecutiva. Lo scherzo a Barbara D’Urso è stato realizzato il 27 maggio durante l’ultima puntata della scorsa stagione di ...