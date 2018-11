LIVE Karate | Mondiali 2018 in DIRETTA | 11 novembre TRIS DI BRONZI AZZURRI! Italia sul

LIVE Karate - Mondiali 2018 in DIRETTA : 11 novembre. BRONZO ITALIA nel kata a squadre maschile. Caccia al podio anche nel kumite maschile : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’ultima giornata di gare dei Mondiali 2018 di Karate. A Madrid gli azzurri vogliono regalare ancora grandi emozioni a tutti i tifosi ITALIAni. Infatti sul tatami spagnolo si svolgeranno le ultime prove a squadre e i nostri portacolori saranno impegnati in tre finali per il BRONZO: nel kata maschile e femminile e nel kumite maschile. L’ITALIA è pronta ad aumentare ulteriormente il proprio bottino di ...

LIVE Karate - Mondiali 2018 in DIRETTA : Finali 10 novembre. Luigi Busà e Angelo Crescenzo si giocano l’oro! Busato e Bottaro per il bronzo! Pasqua quinta : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quinta giornata di gare dei Mondiali 2018 di Karate. Oggi vivremo grandissime emozioni sul tatami di Madrid, visto che si assegneranno le medaglie per tutte le categorie individuali. L’Italia sogna in grande con Luigi Busà (-75 kg) e Angelo Crescenzo (-60 kg), che combatteranno per la medaglia d’oro. Il fuoriclasse siciliano va a caccia del terzo titolo iridato della carriera, mentre Crescenzo ...

LIVE Karate - Mondiali 2018 in DIRETTA : 9 novembre - Italia all’assalto nelle prove a squadre di kumite : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare dei Mondiali 2018 di Karate. Oggi sul tatami di Madrid si completeranno le fasi eliminatorie del kumite a squadre e scopriremo le nazioni che si giocheranno le medaglie domenica. L’Italia è pronta ad essere ancora protagonista. Al maschile il team azzurro formato da Ahmed El Sharaby, Rabia Jendoubi, Andrea Minardi, Luca Maresca, Nello Maestri, Simone Marino e Michele Martina, ...

LIVE Karate - Mondiali 2018 in DIRETTA : 8 novembre - Italia maschile e femminile del kata escono di scena in semifinale : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dei Mondiali 2018 di Karate. Dopo le emozioni delle gare individuali, sul tatami di Madrid è tempo di dare spazio alle prove a squadre. L’Italia punta alle finali nel kata a squadre, dove al femminile le campionesse europee Sara Battaglia, Michela Pezzetti e Terryana D’Onofrio sono pronte ad un’altra impresa. Al maschile partiranno in prima fila anche Gianluca Gallo, ...

LIVE Karate - Mondiali 2018 in DIRETTA : Luigi Busà e Angelo Crescenzo in finale per l’oro! Laura Pasqua per il bronzo. Sara Cardin ai ripescaggi per il bronzo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Mondiali 2018 di Karate. Altra giornata densa di incontri a Madrid, visto che oggi si completerà il quadro delle gare individuali con le eliminatorie e i ripescaggi delle restanti sei categorie di peso del kumite: -75 kg, -67 kg e -60 kg maschili e -61 kg, -55 kg e -50 kg femminili. Sarà una giornata molto importante per l’Italia visto che sul tatami spagnolo ...

LIVE Karate - Mondiali 2018 in DIRETTA : l’Italia cala gli assi Sara Cardin e Luigi Busà : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare dei Mondiali 2018 di Karate. Altra giornata densa di incontri a Madrid, visto che oggi si completerà il quadro delle gare individuali con le eliminatorie e i ripescaggi delle restanti sei categorie di peso del kumite: -75 kg, -67 kg e -60 kg maschili e -61 kg, -55 kg e -50 kg femminili. Sarà una giornata molto importante per l’Italia visto che sul tatami spagnolo ...

LIVE Karate - Mondiali 2018 in DIRETTA : Busato e Bottaro in finale per il bronzo - out gli azzurri del kumite : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare dei Mondiali 2018 di Karate. Sul tatami di Madrid questa rassegna iridata dei record si aprirà con le eliminatorie e i ripescaggi del kata, in cui troveremo in gara Mattia Busato e Viviana Bottaro, che cercherà di accedere alla zona medaglia per ripetere il bronzo del 2016. A seguire si combatterà nel kumite, con l’Italia che punterà su Silvia Semeraro, pronta al grande acuto ...