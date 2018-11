L' Italia da mangiare va in scena a Cremona

Salvini ospite della Federcuochi : 'Mangiare Italiano è un atto politico' : 'È un'occasione per incontrarsi, ma anche un modo per comunicare un mondo forse lontano da quanti non abbiano competenze tecniche avanzate sulla cucina' ha dichiarato il Presidente FIC Rocco Pozzulo. ...

Salvini si mette ai fornelli : "Mangiare Italiano è atto politico" : "Mangiare italiano, comprare italiano, cucinare italiano è un atto politico". A dirlo è Matteo Salvini che ieri sera - dopo aver indossato la giacca da chef con il suo nome - ha presentato il team azzurro di cuochi che parteciperà ai Mondiali in Lussemburgo"Vediamo di recuperare un po' di terreno perduto e di seguire come istituzioni, come Paese, i Campionati Mondiali in Lussemburgo, perché è arte, è tradizione, è lavoro, è cultura, è identità, ...