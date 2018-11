L’Isola di Pietro 2 | anticipazioni penultima puntata 18 novembre | i genitori di Diego

Replica L’Isola di Pietro 2 quarta puntata : dove rivedere la serie tv : L’Isola di Pietro 2, Replica della quarta puntata: come non perdere l’ultimo episodio Se vi siete persi l’ultima puntata, non vi dovete assolutamente preoccupare perché c’è sempre una soluzione a tutto! La Replica della quarta puntata de L’Isola di Pietro 2 è facilmente reperibile. Sono accaduti tanti episodi sorprendenti che hanno dato un nuovo verso […] L'articolo Replica L’Isola di Pietro 2 quarta ...

L’Isola di Pietro 2 : anticipazioni quinta puntata di domenica 18 novembre 2018 : Gianni Morandi Sei puntate, dirette da Giulio Manfredonia (anche regista di Rocco Schiavone 2) per RTI e Lux Vide, riporteranno il pubblico di Canale 5 su L’Isola di Pietro ad un anno di distanza dalla messa in onda della prima fortunata stagione. Nuovi eventi sconvolgeranno la vita di Carloforte, del dottor Pietro Sereni (Gianni Morandi) e della sua famiglia, tra casi che coinvolgeranno ancora una volta dei ragazzi molto giovani, che il ...

L’Isola DI PIETRO 2 - anticipazioni quinta puntata di domenica 18 novembre : anticipazioni e trama quinta puntata della fiction L’isola di PIETRO 2, in onda su Canale 5 in prima serata domenica 18 novembre 2018: Caterina non riesce a rivelare a Diego di aver lasciato Fabrizio. Elena e PIETRO ritrovano Alessandro, che però è svenuto a Villa Lai. Ferras, in stato di incoscienza, viene trasportato in ospedale e ormai è assodato che la morte di Giulia Canale e quella di Vanessa Silas sono collegate… PIETRO deve ...

L’Isola di Pietro 2 quarta puntata : trama e anticipazioni 11 novembre 2018 : L’Isola DI Pietro 2 quarta puntata. Con le puntate inedite della seconda stagione, torna su Canale 5 la fiction con Gianni Morandi. Di seguito trama e anticipazioni del quarto appuntamento domenica 11 novembre 2018. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Continuano le indagini sull’omicidio di Vanessa. Matteo, a cui la ragazza ha trasmesso l’HIV, viene fermato ed interrogato. Mentre Diego si riavvicina a Caterina, ...

Nella penultima puntata de L’Isola di Pietro 2 Diego finirà in carcere per aggressione? Anticipazioni 18 novembre : L'Isola di Pietro 2 è ormai in dirittura di arrivo e Nella penultima puntata in onda domenica prossima metteremo insieme altri pezzi del complicato puzzle del doppio omicidio di Valentina e Giulia (guest star Elisabetta Canalis). Proprio la morte di quest'ultima e il rapporto segreto che la legava ad Alessandro ha aperto questa seconda stagione e, molto probabilmente, la chiuderà visto che sentiremo ancora parlare di lei. La penultima puntata ...

Erasmo Genzini - vita privata e fidanzata di Diego delL’Isola di Pietro : “La amo” : fidanzata e vita privata di Erasmo Genzini, attore de L’Isola di Pietro La vita privata e la fidanzata di Erasmo Genzini non sono più un segreto. Attraverso la sua ultima intervista rilasciata a DiPiù TV, abbiamo scoperto che ha una storia di ben sette anni, che diventa sempre più solida. C’è amore vero a unirli: “Quando […] L'articolo Erasmo Genzini, vita privata e fidanzata di Diego dell’Isola di Pietro: “La ...

Ascolti tv - testa a testa tra Fabio Fazio e Gianni Morandi con L’Isola di Pietro 2 : testa a testa tra Che Tempo che Fa su Rai1 e L’isola di Pietro 2 in onda su Canale 5. Il programma condotto da Fabio Fazio è stato infatti seguito da 3.647.000 telespettatori contro i 3.347.000 telespettatori ottenuti dalla serie targata Mediaset. La fiction con Gianni Morandi ha vinto però in termini di share con il 15,51% contro il 14,52% raggiunto dal programma di viale Mazzini. Ascolti tv domenica 4 novembre, la prima serata Le Iene ...

L’Isola di Pietro 2 - quarta puntata : Elena e Diego in pericolo : Anticipazioni L’isola di Pietro 2, quarta puntata: Elena in ospedale Giro di boa per L’isola di Pietro 2. Ieri sera è andata in onda la terza delle sei puntate previste che è stata seguita da 3.347.000 telespettatori pari al 15,51% di share. Cosa accadrà nella quarta puntata de L’isola di Pietro 2 in onda domenica 11 novembre? Silas ha ricevuto una lettera di riscatto per il presunto rapimento della figlia Vanessa; decide, ...

