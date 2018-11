L' immagine della sinistra

Ecco la prima immagine della cometa di Natale - con una coda due volte più grande della Luna - : 46P/Wirtanen sarà visibile anche a occhio nudo per tutto dicembre. Ecco il primo scatto ottenuto da Rolando Ligustri dell'Unione astrofili italiani , Uai,

Ecco la prima immagine della cometa di Natale (con una coda due volte più grande della Luna) : (foto: Rodolfo Ligustri, Uai) Quest’anno ad accrescere la poesia del periodo natalizio ci sarà anche la stella cometa. La cometa (no, non è una stella) 46P/Wirtanen si sta avvicinando sempre di più al Sole, e raggiungerà il perielio (il punto di massima vicinanza) il 12 dicembre. Sarà così estremamente luminosa e con la sua chioma apparirà grande il doppio della Luna. Dovrebbe dunque essere facilmente avvistabile a occhio nudo, a patto che ci si ...

La foto con illusione ottica che fa il giro della rete : chi è il protagonista dell’immagine? : Di illusioni ottiche che fanno il giro della rete ce ne sono tantissime. Quella che in questi giorni sta divertendo gli utenti social ha come protagonista un corvo. O almeno, quello che ha tutta l’impressione di essere un corvo. Perché in realtà le cose non stanno proprio così. Migliaia le risposte al tweet dell’utente che ha caricato la foto. E voi, riuscire a vedere il reale protagonista dello scatto (cioè un gatto)? This ...

Watchmen - ecco la prima immagine della serie Hbo : Dopo mesi di indiscrezioni, supposizioni e anche qualche polemica, arriva la prima immagine di Watchmen, l’adattamento seriale che la Hbo sta producendo a partire dal fumetto classico di Alan Moore e Dave Gibbons. Del progetto si occuperà Damon Lindelof, già uno degli autori di Lost e creatore di The Leftovers. Alla serie tv è dedicato un nuovo account Instagram su cui si può vedere una prima foto animata, sebbene piuttosto criptica. ...

Watchmen - la prima immagine della serie HBO sul fumetto di Alan Moore e Dave Gibbons : Il profilo Instagram ufficiale della nuova serie HBO basata su Watchmen (il fumetto capolavoro sceneggiato da Alan Moore e illustrato da Dave Gibbons, già diventato un film nel 2009) ha diffuso la prima immagine in assoluto dal set. Si tratta di un brevissimo video che mostra un poliziotto di cui non si vede il viso perché ampiamente coperto con quello che sembra un mezzo passamontagna giallo: insomma, il personaggio che appare non è in alcun ...

Catherine the Great - la prima immagine di Helen Mirren nei panni della celebre regina russa : Si parte da una ricostruzione meticolosa e fedelissima copiando i quadri presenti all’Ermitage: Catherine the Great con Helen Mirren nei panni della celebre sovrana russa ha molti motivi per essere una serie da rimarcare. Prodotta da Sky e Hbo, Catherine the Great racconta una delle figure femminili più interessanti della storia e insieme mette inscena la sfarzosa e spietata corte russa del 18esimo secolo. Realizzata in quattro parti, la ...

Fortnite : ecco la terza e ultima immagine teaser della Stagione 6 : Domani 27 settembre sarà il gran giorno della Stagione 6 di Fortnite, e nella giornata di oggi Epic Games ha pubblicato la terza e ultima immagine della campagna di teaser andata in onda questa settimana, svelando l'aspetto di una delle skin che saranno disponibili nel corso della nuova Stagione.Dopo aver presentato l'aspetto del Lama DJ e quello della fuorilegge, oggi Epic ci mostra quello che ha tutto l'aspetto di un licantropo, con tutta ...

La scatola nera della tv | L'immagine tra verità e manipolazione : Ma soprattutto la prima raccoglie, intorno a famosi casi di cronaca americana, le soluzioni trovate dai detective grazie alle registrazioni di telecamere di sicurezza di banche, ATM, pompe di benzina,...

I tre Maradona di Amazon nella prima immagine ufficiale della serie - : Nei panni di Claudia Villafañe, sua moglie per dieci anni a partire dal 1989, ci saranno Julieta Cardinali , «En terapia», e Laura Esquivel , «Il mondo di Patty», . Le riprese hanno spaziato dall'...