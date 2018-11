ilfattoquotidiano

: Libri d’artista, da Delacroix a Andy Warhol: le illustrazioni in mostra al Labirinto della Masone di Parma dall’11 … - italianaradio1 : Libri d’artista, da Delacroix a Andy Warhol: le illustrazioni in mostra al Labirinto della Masone di Parma dall’11 … - Cascavel47 : Libri d’artista, da Delacroix a Andy Warhol: le illustrazioni in mostra al Labirinto della Masone di Parma dall’11… - FQMagazineit : Libri d’artista, da Delacroix a Andy Warhol: le illustrazioni in mostra al Labirinto della Masone di Parma dall’11… -

(Di domenica 11 novembre 2018)illustrò il Faust di Goethe, Manet Il corvo di Edgard Allan Poe, Lautrec scelse invece di far rivivere il caffé chantant di Yvette Guilbert. Sono i cosiddettid’artista, una collezione di migliaia di pagine concepite, disegnate e colorate da alcuni degli artisti più famosi di Otto e Novecento che dall’11 novembre riprenderanno vita aldella Masone di Franco Maria Ricci, parco culturale in provincia di Parma. La, chiamata Pagine da collezione, organizzata in collaborazione con la Fondazione Cariparma, sarà un’occasione unica per gli amanti dell’arte che potranno ammirare, in tiratura limitatissima, creati non per essere esposti, ma per regalare piacere ai privati che li acquistavano, sfogliandoli poi in solitudine. “Gli editori – ha commentato Ricci – sono soliti mettere a punto una forma grafica che si ...