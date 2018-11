L’ex arbitro Marelli | «Benatia era almeno da giallo»

L’ex arbitro Marelli : «Incomprensibile la scelta di far giocare Genoa-Napoli» : Abbiamo già scritto degli episodi da moviola di Genoa-Napoli, riportando l’articolo della Gazzetta dello Sport. Anche l’ex arbitro Luca Marelli, sul suo blog, conferma la buona prova del direttore di gara Abisso: «Prova eccellente, proteste plateali del Genoa infondate. L’autogol di Biraschi è regolare, Albiol non commette nessun fallo in attacco, anzi è lo stesso Biraschi che trattiene vistosamente il difensore del Napoli per ...

L’ex arbitro Marelli : «Callejon non è in fuorigioco sul rigore» : La posizione di Callejon Luca Marelli, ex arbitro di Serie A, racconta sul suo blog (qui il pezzo completo) il rigore concesso a Callejon per fallo di Buffon. Anzi, di Buffon e Thiago Silva: «Sia il difensore che il portiere commettono un’irregolarità sullo spagnolo, che aveva anticipato gli avversari spostando il pallone sulla parte sinistra dell’area. Non c’è gioco pericoloso (gamba tesa) di Callejon poiché il gesto non ha messo in ...

Bari - l’ultima volontà delL’ex arbitro super tifoso : "Le mie ceneri al San Nicola" : L'appello dei figli dopo la morte del 73enne: "Lo chiediamo con il cuore in mano alla società: papà viveva per il Bari ed il pensiero che le sue ceneri potessero finire sull'erba del San Nicola, ha reso più lieve il suo addio"

L’ex arbitro Collina boccia la Var a chiamata : “Non si può pensare di dare la possibilità agli allenatori di calcio di chiamare la Var, come invece succede in altri sport come la pallavolo o il basket”. A bocciare la proposta di attribuire agli allenatori la possibilità di ‘chiamare’ la moviola per una-due volte a tempo, è Pierluigi Collina, presidente della Commissione Arbitri della Fifa, intervenuto al ‘Var dello sport’, durante l’ultima ...

Serie A - L’ex arbitro De Marco : “Per il Var ci vorranno alcuni anni” : Andrea De Marco, ex arbitro, ha rilasciato alcune dichiarazioni a radio RMC sport in merito all’ultima giornata di Serie A. De Marco ha inizialmente parlato di Spal-Inter e della direzione di gara di Maresca: “Ha valutato bene per quanto riguarda la decisione del calcio di rigore, ma non ha brillato in altre situazioni. Si […] L'articolo Serie A, l’ex arbitro De Marco: “Per il Var ci vorranno alcuni ...

Var - le parole delL’ex Ct Lippi : “Se deve valutare l’arbitro - lo strumento è inutile” : Impegnato a Pisa per il Festival Internazionale della Robotica, l’ex commissario tecnico della Nazionale Marcello Lippi, si è pronunciato sull’utilizzo del Var, strumento importantissimo ma ancora non utilizzato al meglio: “C’è anche in Cina, è stato utilizzato ai mondiali. Non capisco perché non venga impiegato in Europa. Tuttavia il Var non è ancora utilizzato nella maniera giusta: se c’è uno strumento che ...

Il mondo del calcio piange Luigi Agnolin, ex arbitro scomparso questa mattina all'età di 75 anni. Senza dubbio uno dei fischietti più famosi in Italia nel corso degli anni '80, durante i quali non mancano gli aneddoti relativi al suo modo di relazionarsi con i giocatori.