Lewis Hamilton | GP Brasile F1 2018 | “Doppia vittoria per me ed il team | una domenica

Classifica Mondiale piloti F1 2018 : Lewis Hamilton vola a +81 su Vettel - Raikkonen terzo : Lewis Hamilton ha vinto il GP del Brasile 2018 e ha ulteriormente allungato in testa alla Classifica del Mondiale piloti che ha già matematicamente conquistato. Il pilota della Mercedes ora vanta 81 punti di vantaggio su Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen invece è terzo con 14 lunghezze di margine su Valtteri Bottas e 17 su Max Verstappen in vista dell’ultima gara. Classifica Mondiale piloti F1: # PILOTA SCUDERIA PUNTI 1. Lewis ...

F1 - GP Brasile 2018 : Lewis Hamilton vince una gara pazza davanti a un fenomenale Verstappen. Titolo costruttori alla Mercedes : Lewis Hamilton (Mercedes) vince il GP del Brasile, penultima prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il britannico ha centrato il decimo successo stagionale davanti all’olandese Max Verstappen (Red Bull) e al finlandese Kimi Raikkonen (Ferrari). Solo sesta l’altra Ferrari del tedesco Sebastian Vettel, probabilmente afflitta da alcuni problemi tecnici. Alle spalle di Kimi troviamo l’australiano Daniel Ricciardo (Red Bull) e il ...

Gp Brasile - successo per Lewis Hamilton : 19.44 Lewis Hamilton vince a Interlagos lasciandosi alle spalle Verstappen. Sul podio Raikkonen, che precede Ricciardo. Quinto e sesto posto per Bottas e Vettel, per il ferrarista una gara in ombra. Le Mercedes si assicurano anche il Mondiale marche. A decidere la gara è una 'follia' di Ocon che, in fase di doppiaggio, urta Verstappen e lo manda in testacoda. L' olandese, in quel momento comodamente al comando, viene passato da Hamilton. La ...

F1 - GP Brasile 2018 : perchè Lewis Hamilton non è stato penalizzato? Sergey Sirotkin non impegnato in un giro veloce anche se… : E il caso fa decisamente discutere. Le qualifiche del GP del Brasile 2018, penultimo round del Mondiale di Formula Uno, oltre che appassionare i tifosi per la strenua lotta per la pole tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel, hanno visto il britannico protagonista di un episodio inconsueto. Nella sessione Q2 Lewis infatti ha creato una situazione di pericolo che avrebbe potuto avere gravi conseguenze nei confronti del pilota russo della Williams ...

Lewis Hamilton - GP Brasile F1 2018 : “Stupito per la pole position - domani in gara le gomme faranno la differenza” : Lewis Hamilton è soddisfatto della pole position del Gran Premio del Brasile 2018 di Formula Uno di domani. L’inglese, nonostante due rischi notevoli nella Q2 (due ostacoli nei confronti di Kimi Raikkonen e Sergey Sirotkin), si gusta la 82esima partenza al palo della carriera, la decima in questo 2018, la 100esima per la Mercedes. La felicità, per il cinque volte campione del mondo, ovviamente, è notevole. “Sono state qualifiche ...

F1 - GP Brasile 2018 : Lewis Hamilton centra la pole tra le polemiche e beffa Vettel - quarto Raikkonen : Lewis Hamilton (Mercedes) non si risparmia e centra la pole position anche del Gran Premio del Brasile 2018 di Formula Uno. Sul tracciato di Interlagos, dove ha fatto la sua comparsa anche qualche goccia di pioggia, l’inglese ha conquistato la partenza al palo numero 82 della sua carriera, ma ci sarà da discutere. Andiamo, però, con ordine. Il cinque volte iridato ha realizzato uno straordinario 1:07.281 e domani prenderà il via davanti a ...

F1 – Lewis Hamilton conquista la 10ª pole stagionale : la griglia di partenza del Gp del Brasile : Lewis Hamilton in pole position ad Interlagos: la griglia di partenza del Gp del Brasile Lewis Hamilton conquista la sua decima pole stagionale tra le polemiche per due episodi discutibili nelle qualifiche del Gp del Brasile. Alle spalle del cinque volte campione del mondo si è piazzato il tedesco della Ferrari Sebastian Vettel, seguito da Bottas e Raikkonen. Non riesce a far meglio del sesto tempo Daniel Ricciardo, che partirà però ...

F1 – Hamilton riceve l’abbraccio più caloroso della sua vita : il piccolo-grande tifoso stupisce Lewis in Brasile [GALLERY] : Lewis Hamilton incontra un suo piccolo-grande tifoso: il pilota della Mercedes lo invita nel box e riceve uno degli abbracci più calorosi della sua vita Lewis Hamilton, dopo aver ottenuto in Messico il suo quinto titolo iridato, è approdato in Brasile, dove si terrà il penultimo round del campionato mondiale di Formula Uno. Sul circuito di Interlagos, come raccontato dal pilota sui suoi social network, il britannico ha incontrato un suo ...

Formula 1 - GP Brasile 2018 : Lewis Hamilton “Sensazioni migliori rispetto al Messico. Adoro la pioggia e se c’è meglio” : Lewis Hamilton ha chiuso al secondo posto le FP2 del Gran Premio del Brasile e si è fermato ai microfoni di Sky Sport per parlare delle libere di oggi: “Stamattina è stata una giornata normale, non saprei cosa dire, abbiamo svolto tutto il programma”. La Mercedes ha sicuramente fatto un notevole passo avanti rispetto al Messico: “Sensazioni migliori rispetto al Messico, ma abbiamo ancora problemi che dobbiamo migliorare. ...

Lewis Hamilton - GP Brasile F1 2018 : “Non abbiamo ancora capito a pieno i problemi delle ultime gare. Ad Interlagos vogliamo tornare noi” : Lewis Hamilton è pronto per affrontare gli ultimi due impegni del Mondiale 2018 di Formula Uno. Si incomincia in questo fine settimana con il Gran Premio del Brasile ad Interlagos una pista che al cinque volte campione del mondo regala ricordi belli (come il titolo 2008) e brutti (l’incredibile ko nel 2007 a favore di Kimi Raikkonen), ma che in questa occasione servirà soprattutto (visto che ormai il suo titolo lo ha già ampiamente messo ...

Lewis Hamilton - GP Brasile F1 2018 : “Voglio vincere per regalare alla Mercedes il titolo dei costruttori” : Lewis Hamilton non è sazio e, dopo aver conquistato il Mondiale 2018 di Formula Uno dei piloti, vuol continuare la propria striscia vincente nel penultimo appuntamento iridato in Brasile per consentire alla Mercedes di aggiudicarsi il titolo dei costruttori. Il vantaggio delle Frecce d’Argento nei confronti della Ferrari è confortante: 55 punti a due gare dalla conclusione sono un tesoretto importante. Un margine che obbligherà la Rossa a ...