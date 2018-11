Lettere sul presente inquieto

Maltempo Calabria - frana killer a Crotone : “Un terribile incidente che deve far rifLettere sull’importanza di una cultura della sicurezza” : Quattro persone sono morte nella notte in Provincia di Crotone: tra le vittime, Massimo Marrelli, imprenditore deceduto insieme a tre suoi operai a causa di una frana nel corso di lavori di riparazione di una condotta. “L’Ugl esprime cordoglio e vicinanza per la tragedia che ha colpito la città di Crotone, dove hanno perso la vita quattro persone, tra cui l’imprenditore Massimo Marrelli. Un terribile incidente che deve far riflettere ...

Manovra - non solo Italia : le Lettere negative della Ue sulle leggi di bilancio. I casi di Parigi - Madrid - Atene e Helsinki : Annunciata o meno, ricevere una lettera è sempre una piccola o grande emozione. In Europa devono esserne ben consapevoli, visto che da anni tra Bruxelles, Francoforte e capitali dei paesi euro è in atto uno scambio di missive vorticoso e di lettere è punteggiata la storia dell’unione monetaria. Le parole uscite dalla busta indirizzata al ministro Giovanni Tria, perentorie e insolitamente dure nei toni, hanno il sapore di uno schiaffo verbale ...

Il fantastico spot della Huawei che sta spopolando in rete e che invita a rifLettere sull'uso dei social network - GUARDA IL VIDEO : Da quella possibile foto le conseguenze - tremende - sulla vita dell'animale fotografato 'Pesci nel Mar Morto come nella profezia di Ezechiele: presagio della fine del mondo' Belen incidente hot a ...

Argentina : peso recupera il 3 per cento sul dollaro grazie a forte emissione di Lettere con tasso al 67 per cento : Buenos Aires, 01 ott 22:10 - , Agenzia Nova, - Il peso argentino ha guadagnato oggi il 3 per cento sul dollaro al termine della giornata d'esordio del nuovo piano di politica monetaria... , Abu,

THE INTERVIEW/ Il film con il merito di far rifLettere sulla Corea del Nord : È diventato anche un caso internazionale, ma il film di Goldberg e Rogen, pur essendo un po' volgarotto, fa riflettere sulla situazione in Corea del Nord. GIANNI FORESTI(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 06:11:00 GMT)UN AFFARE DI FAMIGLIA/ Il ritratto della società povera e di quella borghese targato Hirokazu, di R. BernocchiSFOOTING/ Brych & Fritz, a Valencia è nata una nuova coppia di comici di talento (tedeschi!), dei Comicastri