Lega | occhio al Nord

(Di domenica 11 novembre 2018) Milano, 18 ottobre 2018. Teatro alla scala. È nel tempio della lirica che quello che sembrava un'opera impeccabile improvvisamente si spezza. In platea ascoltano un tenore molto particolare. Si chiama Carlo Bonomi, di mestiere, tra le altre cose, fa il presidente di Assolombarda. Suona uno spartito per qualcuno a Roma cacofonico: "Il governo del cambiamento non ha prodotto una manovra di vero cambiamento. Tutti comprendiamo che il dividendo che si ricerca è quello elettorale, non quello della crescita". Crack.Nella capitale drizzano le orecchie. Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti che si accorgono che è un momento di cesura. L'associazione che raccoglie le imprese di Milano, Lodi e Monza Brianza è considerata una sorta di polmone verde del consenso dellanel profondo. Un polmone che sembra ora avviluppato dall'asma.C'è una narrazione che ...