Le Ragazze su Rai3 | puntata speciale 11 novembre per la settimana dell’AIRC

Serena Dandini riporta le ' Ragazze ' su Rai3 'Un occasione irripetibile' : Nostalgia bandita, nella grande sala degli Arazzi in Rai c'è aria di festa per il ritorno della Tv delle ragazze . C'è un bel gruppo di attrici, capeggiate da Serena Dandini , che trent'anni fa ha ...

La tv delle Ragazze - Serena Dandini torna su Rai3 : conferenza stampa : Sta per iniziare a Roma la conferenza stampa per la presentazione di La tv delle ragazze - Gli stati generali 1988-2018. Blogo seguirà l'incontro in tempo reale. Il programma, condotto da Serena Dandini, andrà in onda per quattro settimane a partire da giovedì 8 novembre alle ore 21.15. Previsto l'intervento anche del direttore di rete Stefano Coletta.La trasmissione è scritta da Valentina Amurri, Linda Brunetta, Serena Dandini con ...