Le dichiarazioni di Ennio Morricone contro Quentin Tarantino e i suoi “film spazzatura”

optimaitalia

: Le dichiarazioni di #EnnioMorricone contro #QuentinTarantino e i suoi 'film spazzatura' smentite dal Maestro a… - OptiMagazine : Le dichiarazioni di #EnnioMorricone contro #QuentinTarantino e i suoi 'film spazzatura' smentite dal Maestro a… - PMillella : RT @empire_italia: #EnnioMorricone contro tutti – “Su Tarantino dichiarazioni completamente inventate” - francadeldebbio : RT @empire_italia: #EnnioMorricone contro tutti – “Su Tarantino dichiarazioni completamente inventate” -

(Di domenica 11 novembre 2018) Le parole die i"film spazzatura" hanno fatto il giro delle testate internazionali suscitando grande stupore per la grande severità di giudizio nei confronti di un regista con cui il compositore ha lavorato a lungo firmando alcune delle sue musiche più celebri.In occasione dei90 anni, il Maestro ha fatto discutere per le presunterilasciate a Playboy Germanyil regista di cult come Pulp Fiction, Kill Bill e Bastardi Senza Gloria.avrebbe definito "spazzatura" i film di, descrivendolo come un "cretino" i cui lavori sono "non originali".Il virgolettato diapparso su Playboy Germany dice di: "Parla senza pensare, fa tutto all'ultimo minuto, non ha idee (...) Chiama dal nulla e poi vuole avere un risultato finale in pochi giorni. Che è impossibile. Questo mi fa ...