Lavoro di domenica? Nel commercio sono soprattutto donne e giovani

Gianfranco D’Angelo a Domenica Live : “Io Lavoro da quando avevo 15 anni” | VIDEO : Dopo le polemiche che si sono scatenate nelle scorse settimane, Gianfranco D’Angelo è tornato a Domenica Live per specificare meglio le sue dichiarazioni e spiegare il suo punto di vista. Cosa è accaduto? Dopo una intervista ad un noto giornale, nelle scorse puntate, Barbara d’Urso aveva chiamato l’attore in studio all’interno dello spezzone dedicato ai Vip caduti in disgrazia per raccogliere la sua testimonianza. Le ...

Domenica In - Mara Venier ha salvato Alessia Macari. Il dramma della Ciociara : 'Offrendomi questo Lavoro...' : Alessia Macari si è sempre distinta per il suo carattere solare e per il suo essere piena di energia ma non è stata sempre così. Intervistata dal settimanale Gente , l'ex Ciociara di Paolo Bonolis ...

Giorgio Manetti a Domenica Live : Gemma - il nuovo Lavoro e un nuovo amore? | VIDEO : Giorgio Manetti a Domenica Live ha raccontato della sua storia d’amore con Gemma Galgani nata in tv, anzi a Uomini e Donne, ovvero nel programma di Maria De Filippi. Filmato dopo filmato il bel gabbiano fiorentino ha ripercorso, insieme a Barbara d’Urso, i momenti più importanti della sua relazione con la dama torinese, fino alla loro rottura. Giorgio ha parlato dell’esperienza televisiva, della sua relazione con Gemma, ma ...

Domenica a Ragusa la Giornata Nazionale per le vittime di incidenti sul Lavoro : Sara’ celebrata Domenica 14 anche a Ragusa la Giornata Nazionale per le vittime degli incidenti sul lavoro. Deposizione di una corona d’alloro.

I negozi aperti alla domenica? Hanno creato più Lavoro ma non più fatturato : (Immagine: pixabay.com) La liberalizzazione degli orari e le aperture alla domenica dei negozi Hanno prodotto in Italia una maggiore occupazione anche se non c’è stato l’incremento sperato riguardo ai dati del consumo. Questo è quanto emerge dal rapporto presentato dal presidente dell’Ufficio parlamentare di bilancio (Upb), Giuseppe Pisauro, in audizione informale presso la Commissione attività produttive della Camera in merito alle proposte di ...

ROCCO PIETRANTONIO - EX DI LORY DEL SANTO/ “Grande Fratello Vip? E’ Lavoro. Loren la amava” (Domenica Live) : LORY Del SANTO e Marco Cucolo, la coppia scrive una lettera a Barbara d'Urso prima dell'ingresso della showgirl al Grande Fratello Vip e dopo suicidio del figlio Loren.(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 15:20:00 GMT)

Boccia : 'Detassare il Lavoro domenicale per i piccoli - così aprono tutti' : "Al governo siamo ancora alla fase adolescenziale. Un ministro deve tutelare i suoi elettori o l'interesse nazionale? - ha poi aggiunto -. Non c'è più pazienza, si vuole tutto e subito ma così non si ...

Lavoro domenicale - quanto conta davvero riposare il giorno festivo : di Annalisa Dordoni * Negli ultimi mesi abbiamo assistito ad un rinvigorirsi del dibattito sulle aperture domenicali e festive delle attività commerciali, in concomitanza con le proposte presentate dal nuovo governo, in particolare dal M5S. Quest’ultimo infatti, già in campagna elettorale, aveva annunciato di voler far sue le rivendicazioni di lavoratori e lavoratrici del settore commercio e grande distribuzione. Già solo l’accenno a ...

Chiusura domenicale - Farinetti : ‘Eataly perderebbe centinaia di posti di Lavoro’ (VIDEO) : Secondo Oscar Farinetti la Chiusura domenicale [VIDEO] forzata dei negozi potrebbe avere conseguenze apocalittiche sull’economia italiana. Il fondatore di Eataly - ospite della trasmissione radiofonica Circo Massimo su Radio Capital - giudica in maniera più che negativa la proposta lanciata dal governo giallo-verde, in particolare dal M5S. Farinetti, dopo aver lodato i giovani italiani, desiderosi secondo lui di adattarsi a qualsiasi mestiere, ...

Lavoro domenicale - “nella grande distribuzione è un obbligo. E la busta paga aumenta solo di 70 euro al mese” : L’obbligo di lavorare tutte le domeniche in cambio di una settantina di euro in più in busta paga. Diciannove euro per ogni giorno festivo passato dietro la cassa o tra gli scaffali. Quando va bene, perché spesso il turno dura meno delle canoniche 6 ore e 30. E allora lo stipendio si appesantisce di appena 9 o 10 euro rispetto ai 1.200 netti che sono lo standard per un dipendente a tempo pieno. Per gran parte dei lavoratori del commercio è ...

Negozi chiusi la domenica - M5S rilancia : “Non si perderà nessun posto di Lavoro” : Il M5S sul suo blog cerca di rispondere alle critiche sulla proposta che vuole regolamentare la chiusura dei Negozi la domenica e durante i festivi. "In Europa i Negozi chiudono la domenica", scrivono sul blog spiegando perché non si perderebbero posti di lavoro cancellando le liberalizzazioni del governo Monti.Continua a leggere

Giovani - uno su quattro al Lavoro di domenica : Basta una veloce ricerca sui siti specializzati nel recruiting online per trovare un buon numero di annunci diretti a lavoratori disponibili a lavorare anche di domenica. Un requisito indispensabile. Il fenomeno non riguarda solo il commercio, ma anche molti altri settori, a partire da quello dell'accoglienza (alberghi e ristoranti). E la lista si allunga se si considerano anche i tanti stagionali...

Commercio : assessore Verona - Lavoro domenicale non imposto ma scelta : Verona, 11 set. (AdnKronos) - “Sul tema delle chiusure domenicali di negozi e attività commerciali credo che sia fondamentale trovare un equilibrio fra le esigenze delle diverse categorie coinvolte, cioè i datori di lavoro, i lavoratori e i consumatori. Non bisogna essere talebani, né in un senso, n

Chiusura domenicale - allarme Federdistribuzione : a rischio 40mila posti di Lavoro : ... Teleborsa, Uno dei temi caldi che, in questi giorni, fanno discutere e accendono il dibattito è la proposta sulla Chiusura dei negozi la domenica, pronta a rivoluzionare il mondo del commercio e ...