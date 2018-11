L’assessore leghista che dice “non sono razzista | è lei che è negra”

fanpage

(Di domenica 11 novembre 2018) Per quanto possa sembrare inverosimile, Luisa Polli, assessore all'urbanistica a Trieste in quota Lega, ha davvero usato questa espressione per commentare una vicenda che avrebbe visto protagonista sua madre: "Non ditemi chema era una negra che in fatto di integrazione ha capito tutto".