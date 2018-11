L’appello della libreria Pagina 348 | “Chiediamo il vostro aiuto | abbiamo bisogno di voi”

Domenica In Fiorenza D’Antonio - nessuna rivalità con Alessia Macari : L’appello della Miss : Fiorenza D’Antonio licenziata in diretta tornerà a Domenica In? Fiorenza D’Antonio svela i retroscena del suo licenziamento in diretta a Domenica In. La 21enne campana che era stata chiamata a sostituire Alessia Macari è stata congedata in diretta da Mara Venier. Tutto è avvenuto durante l’ultima puntata de programma. A sorpresa la conduttrice della trasMissione di […] L'articolo Domenica In Fiorenza D’Antonio, ...

Ladri rubano orsacchiotto con le ceneri della figlia morta : L'appello della mamma per ritrovarlo : La bambina è morta ad appena due mesi di vita di sindrome della morte in culla. Sua madre ha voluto custodire le ceneri in un orsacchiotto, che però è stato rubato.

Antonella Mosetti parla della figlia Asia Nuccetelli : L’appello disperato a Barbara d’Urso : Asia Nuccetelli: matrimonio saltato? parla mamma Antonella. La ragazza sta vivendo un periodo difficile. Secondo la mamma, Antonella Mosetti, l’ex gieffina si trova in un momento di vera e propria crisi. Non solo sentimentale. Sì, perché secondo gli ultimi rumors la figlia dell’ex ragazza di Non è la Rai avrebbe visto saltare le nozze già organizzate con lo storico fidanzato, Gianfranco Battistini. Le foto di coppia sono sparite da ...

L'appello di Cappato al premier Conte : "Difenda la laicità della ricerca scientifica" : L'Associazione Luca Coscioni ha organizzato un convegno per sensibilizzare le istituzioni italiane sull'importanza di rendere sempre più libera la ricerca scientifica nel nostro Paese, affinché l'Italia possa diventare sempre più competitiva. Cappato ha rivolto un appello al premier Conte: "Se i cittadini conosceranno, abbiamo fiducia che sceglieranno le nostre battaglie di libertà".

TAYLOR SWIFT CONTRO TRUMP/ L’appello su Instagram della cantante : impennata di registrazioni al voto mid-term : TAYLOR SWIFT, una delle star più amate nel mondo, parla di politica e ai suoi 112 milioni di followers su Instagram confessa: "voto per i democratici e credo nei diritti Lgbtq.(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 16:52:00 GMT)

Nadia Toffa tradita dai suoi amici - L’appello della presentatrice de ‘Le Iene’ su Instagram : Nadia Toffa e quel messaggio ai due amici che l’hanno tradita, la presentatrice de Le Iene chiede ‘aiuto’ ai suoi follower su Instagram Perdonare o no un amico che ci tradisce? È questo il quesito posto da Nadia Toffa su Instagram dopo che, come raccontato dalla presentatrice de ‘Le Iene’, due suoi amici l’hanno delusa. Ecco cosa ha scritto la bresciana. “Gli amici nella mia vita contano ...

Manovra - L’appello di Tria : «Farò gli interessi della nazione - non di altri» : «Flat tax», «Fornero», «reddito di cittadinanza»? «Sono etichette. Ci saranno interventi su questi capitoli, ma graduali. In Parlamento il governo ha chiesto la fiducia anche impegnandosi a preservare la sostenibilità del debito. Rilanciare gli investimenti»

Barcellona - scomparso l'italiano Francesco Miranda. L'appello della Guardia Civil : "Aiutateci a trovarlo" : La Guardia Civil ha lanciato l'allarme per la scomparsa di Francesco Miranda, italiano di 33 anni, di cui si sono perse le tracce a Barcellona dalla scorsa domenica 23 settembre. "Se lo avete visto chiamateci. Ha occhi e capelli scuri e parla e comprende bene il castigliano".

Aquarius 2 - la nave con 58 migranti a bordo verso Marsiglia. L’appello della ong : “Chiediamo una bandiera” : Dopo il salvataggio di 58 persone avvenuto nelle scorse ore, la nave Aquarius 2 si sta dirigendo verso Marsiglia. L’ong Sos Méditerranée che opera sull’imbarcazione ha chiesto alle autorità francesi di autorizzare “eccezionalmente” lo sbarco e ad annunciarlo ufficialmente è stato il direttore delle operazioni di Sos Méditeerranée, Frédéric Penard, in conferenza stampa a Parigi. “Il porto di Marsiglia – ha ...

La D’Urso fa il colpaccio : L’appello in lacrime della sorella di Meghan Markle : Un appello a cuore aperto: è quello che Samantha Markle ha fatto alla sorellastra Meghan, da quattro mesi è la moglie del principe Harry d’Inghilterra. Una richiesta di riavvicinamento dopo tanto silenzio, che la donna ha fatto davanti alle telecamere di Domenica Live, la trasmissione su Canale 5 condotta da Barbara D’Urso. “In un certo senso – ha detto – non è giusto che una famiglia si esprima attraverso la televisione. La tua famiglia è ...

F1 – Hackerato il profilo Instagram di Minttu Raikkonen : L’appello del pilota Ferrari ai follower della moglie [FOTO] : Nelle ultime ore, il profilo Instagram di Minttu Raikkonen, moglie di Kimi, è stato Hackerato: il pilota Ferrari lo comunica ai follower della moglie tramite le proprie storie Brutte notizie per i follower di Minttu Raikkonen, moglie di Kimi Raikkonen, pilota finlandese all’ultima stagione sulla monoposto Ferrari. Il profilo Instagram della splendida compagna del Ferrarista è stato Hackerato nelle ultime ore e la donna non sembra ...

Mattarella e L'appello per la libertà di stampa : "È il fondamento della democrazia" : Il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha lanciato un monito a favore della libertà di stampa in un messaggio all'amministratore delegato della Società Editrice Sud Spa. "Una stampa credibile, sgombra da condizionamenti di poteri pubblici e privati, è strumento importante a tutela della democrazia".

Jennifer dimentica il suo inseparabile Tigro in treno - L'appello della mamma : "Aiutatemi a trovarlo" : Una bimba di 7 anni cresciuta insieme al suo pupazzo preferito ora è disperata: l'ha perso su un vagone nel viaggio tra Firenze e Pisa. La madre ha pubblicato un post su Facebook con la speranza di ritrovarlo: "Condividetelo. Farebbe la felicità di una bambina, che vivrebbe qualcosa di magico".