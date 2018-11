L’anti-scienza | il caso di Ilaria Capua | su Sky il docufilm dedicato alla vicenda della

ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 novembre 2018) Tra il 2013 e il 2016, virologa di fama internazionale, salitaribalta per la decisione di rendere di dominio pubblico la sequenza genica del virus dell’aviaria, si ritrova improvvisamente coinvolta in un complessogiudiziario e mediatico, con l’accusa, da cui poi sarà prosciolta, d’essere una delle menti di un traffico di virus a scopo di lucro. La storia personalescienziata e il modo in cui il Paese – sistema dei media, mondo politico e comunità scientifica – ha affrontato il suos’intrecciano nel docu-film “– Il”, in onda su Sky Atlantic domenica 11 novembre alle 21.15, all’interno del ciclo “Il racconto del reale”. Il film di Stefano Pistolini e Massimo Salvucci, con la collaborazione di Cristiano Panepuccia, è stato prodotto da Drouche in collaborazione con Sky ed è stato presentato in anteprima ...