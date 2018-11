ilfattoquotidiano

: Un nuovo post (La sudicia bellezza del Kentucky letterario: James Still e Chris Offutt) è stato pubblicato su Playh… - Noovyis : Un nuovo post (La sudicia bellezza del Kentucky letterario: James Still e Chris Offutt) è stato pubblicato su Playh… - Cascavel47 : La sudicia bellezza del Kentucky letterario: James Still e Chris Offutt -

(Di domenica 11 novembre 2018) “La miniera di Collingsworth caricò il suo primo vagone di carbone la terza settimana di giugno. La voce risalì lungo il fiume, diffondendosi in tutte le anse del torrente (…) Una mattina, alle tre, suonò la sirena a vapore della Hamlin. Il fragore degli esplosivi fatti brillare fece tremare Boone’s Fork, attraverso He Creek e She Creek, facendosi sentire anche su per le colline della regione del tratto superiore delRiver. Per la prima volta dopo otto mesi, un turno di uomini scendeva nelle miniere”. Fiume di terra, di(traduzione di Livio Crescenzi, Mattioli 1885), è considerato negli Stati Uniti come un testo necessario per capire le condizioni dei minatori e della popolazione povera deldurante la Grande Depressione. Uscito pochi mesi dopo Furore, di John Steinbeck, il romanzo narra, attraverso gli occhi di un bambino, le vicende ...