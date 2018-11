La storia di Alessandro | dalla sclerosi multipla al sogno delle Olimpiadi 2020

meteoweb.eu

(Di domenica 11 novembre 2018) Un obiettivo è uncon una data: e la data diCresti, 28 anni, di Sinalunga (Siena) è il, anno elle parain Giappone. Il ragazzo potrebbe infatti essere convocato come ciclista a questa manifestazione mondiale, una rivincita dopo che per anni ha lottato contro lada cui e’ stato colpito all’età di 25 anni. Un dramma per lui che aveva idee e programmi diversi per la sua vita. “Quando me l’hanno diagnosticata per me è stata una batosta, un colpo molto duro. Nel novembre del 2014 mi si è bloccata la gamba e il braccio sinistro. Quando mi sono svegliato una mattina non avevo piu’ la sensibilita’“. Da allora è iniziata una strada difficile per capire cosa gli stava succedendo. “Il ricovero a Siena, mille esami. Il responso preciso è arrivato nell’agosto dell’anno successivo. Perché ...