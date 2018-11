La Roma travolge la Samp | a Genova possibile ritorno di Ballardini

Champions Tricolore forza quattro : Juve - Roma - Inter e Napoli travolgenti : Champions Tricolore forza quattro: Juve, Roma, Inter e Napoli travolgenti. Martedì Juve e Roma hanno archiviato in scioltezza le pratiche Young Boys The post Champions Tricolore forza quattro: Juve, Roma, Inter e Napoli travolgenti appeared first on CalcioBetter.com - News del calcio - Pronostici - Scommesse - Risultati live - Classifiche - Probabili formazioni.

Treno travolge e uccide uomo - traffico bloccato sulla Napoli-Roma : Tags: caserta cronaca italia napoli notizie nazionali roma traffico bloccato Treno travolge e uccide uomo Precedente

Roma - Suv travolge due pedoni vicino alla Bocca della Verità. Un morto e un ferito : La vittima, un inglese di 72 anni, è stata trascinata per una decina di metri. La figlia 40enne che era con lui è ricoverata in condizioni gravi con molte fratture

Roma - bus turistico travolge e uccide viceprefetto : Incidente mortale questa mattina in pieno centro a Roma, dove un uomo di 54 anni, il viceprefetto di Roma Giorgio De Francesco secondo la stampa locale, è rimasto ucciso dopo esser stato travolto da un bus turistico in via Cavour, a due passi dalla stazione Termini.L'esatta dinamica è ancora al vaglio delle autorità, ma stando ai testimoni oculari sembra che l'uomo stesse attraversando la strada insieme alla moglie per raggiungere la fermata ...

Champions : Roma travolgente - vince 5-0 : 22.57 La Roma ritrova lo smalto anche in Champions: all'Olimpico travolto 5-0 il Viktoria Plzen. Giallorossi ora con il Real Madrid a 3 punti per il ko a Mosca con il Cska, leader con 4. Tutto facile da subito per la Roma. Già al 3' Dzeko buca Kozacik con un diagonale di sinistro dopo un lancio di Kolarova. Lo stesso bosniaco raddoppia al 40 di destro (assist di Under che al 29' fa tremare la traversa). Gara virtualmente già chiusa. La Roma ...

Roma - auto travolge passanti polacchi a San Pietro/ Ultime notizie - 3 bimbi in ospedale : autista sotto choc : Roma, auto su pedoni in zona San Pietro, 4 feriti: il conducente avrebbe perso il controllo del mezzo a causa dell'asfalto bagnato, 2 degli investiti sono bambini(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 14:16:00 GMT)

Roma - auto travolge passanti a San Pietro : 5 feriti - tre sono bambini : Un'intera famiglia di turisti polacchi travolta da un'auto a pochi passi da piazza San Pietro. Un incidente che ha fatto scattare la massima allerta, anche se poi in pochi minuti è emerso che si è ...

