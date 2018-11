La regola del sospetto film stasera in tv 11 novembre | cast | trama | streaming

F1 - Mondiale 2019 : uso libero delle gomme e 2 pit-stop obbligatori i possibili cambiamenti nel regolamento : Alcune modifiche al regolamento del Mondiale 2019 di Formula Uno sono sul tavolo per cercare di evitare l’eccessivo tatticismo di questa stagione. Le proposte infatti saranno portate al prossimo Consiglio Mondiale della FIA, come rivela it.motorsport.com, circa l’uso degli pneumatici Pirelli e il numero di pit-stop. Per quanto riguarda il primo punto, si vorrebbe l’annullamento dell’obbligo per piloti e vetture ad ...

Accordi&Disaccordi - Di Maio su Nove : “Ricandidarmi? Nessuna intenzione di cambiare la regola del doppio mandato” : “Quello che noi abbiamo sempre detto è che c’è una regola dei due mandati. Io non ho in previsione, come capo politico del Movimento di modificare alcuna regola dei due mandati”. Il vicepremier e ministro dello Sviluppo economico e del Lavoro Luigi di Maio, primo ospite della nuova stagione di “Accordi&Disaccordi”, il talk show politico in onda su Nove tutti i venerdì alle 22.45 e realizzato da Loft Produzioni, ...

Scuola - Miur inizia a porre dei limiti al caos dell’autonomia scolastica sregolata : La senatrice del Movimento Cinque Stelle, Bianca Laura Granato, ha pubblicato un post su Facebook all’interno del quale si torna a parlare di un caso che fece discutere non poco, quello di una docente dell’Istituto Professionale Einaudi di Lamezia Terme che presentò un ricorso ex articolo 700 avverso un’assegnazione cattedre: la professoressa sosteneva l’illegittimità del provvedimento ‘in quanto assunto in totale ...

La guerra di Costa alle case irregolari (con il suo fedelissimo pro sanatoria) : Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa, dopo la strage in Sicilia per il maltempo, dichiara guerra all'abusivismo edilizio. Ma arruola al ministero, come capo di gabinetto, il burocrate finito nel mirino del M5S perché in Campania voleva sanare 70 mila alloggi abusivi. Il fedelissimo del ministro è stato, nel recente passato, un accanito sostenitore dell'abuso necessità.Una storia vecchia, che ritorna d'attualità alla luce dell'annuncio di Costa ...

L'appello delle associazioni : "Il dl sicurezza rischia di aumentare le irregolarità. Si favorisca l'integrazione" : Il decreto sicurezza, così com'è stato pensato dal governo, rischia di incrementare le situazioni di irregolarità dei migranti e di rendere più complicata l'integrazione tra italiani e stranieri. Per questa ragione, sostiene la Comunità di Sant'Egidio che ha fatto un appello insieme a una serie di altre associazioni, il provvedimento va rivisto. "A proposito della nuova disciplina dei permessi di soggiorno per ...

Pallanuoto - Europa Cup 2018-2019 : il regolamento del torneo. Girone abbordabile per il Setterosa? : Scatta domani, con la sfida molto dura ad Eindhoven con l’Olanda, l’Europa Cup 2018-2019 per il Setterosa. La Nazionale femminile di Pallanuoto torna in acqua dopo le delusioni di quest’estate: nella nuova (nata lo scorso anno) manifestazione continentale l’obiettivo è ovviamente quello di andare il più avanti possibile, visto che c’è già aria di Tokyo 2020. Andiamo a scoprire il regolamento della ...

Casale - la regola della X : LA CRONACA Primo tempo - 18' Borgosesia vicino al vantaggio: tiro cross, senza molte pretese di Silvestri, la palla attraversa tutta l'area, la difesa nerostellata non spazza, e si stampo sul palo ...

Novara - vietati abiti succinti - bevande in vetro e bici legate ai pali : polemiche per il nuovo regolamento del Comune : Vietato “mostrarsi in pubblico in abiti che offendano il Comune senso del pudore”. Ma anche vietato immergersi nelle fontane (come i turisti a Roma in estate). E poi è vietato legare le bici ai pali, bere alcolici oltre un certo orario fuori dalle aree autorizzate. Il nuovo regolamento della polizia municipale di Novara, votato dalla maggioranza di centrodestra, bocciato da quello di centrosinistra (con l’astensione del M5s) ha suscitato qualche ...

Chef Kumalé lascia La Prova del Cuoco : 'La loro regola è solo gli italiani' : 'Bye Bye Prova del Cuoco. Per me il cibo è cultura'. Lo ha scritto su Facebook in un post poi cancellato Vittorio Castellani, alias Chef Kumalé, dicendo addio alla trasmissione condotta a Elisa ...

La Prova del Cuoco - Chef Kumalé lascia il programma : 'Per loro la regola è 'Solo gli italiani'' : 'Bye Bye Prova del Cuoco. Per me il cibo è cultura'. Lo ha scritto su Facebook in un post poi cancellato Vittorio Castellani, alias Chef Kumalé, dicendo addio alla trasmissione condotta a Elisa ...

Resa del M5s sul Tap : 'Il gasdotto si farà'. Conte : 'Avanti con i lavori - non trovate irregolarità' : 'Interrompere la realizzazione del gasdotto comporterebbe costi insostenibili' ha spiegato il premier, che ha ribadito come nella relazione del ministro dell'Ambiente non sono state rilevate ...

Trump chiama Conte : “Bene la linea dura dell’Italia contro l’immigrazione irregolare. E sull’economia avrà successo” : Elogi al’indirizzo di Giuseppe Conte per le politiche adottate dal governo in tema di economia e immigrazione. Sono arrivati su Twitter da Donald Trump: “Ho appena parlato con il primo ministro italiano su diversi argomenti – scrive il presidente degli Stati Uniti – incluso il fatto che l’Italia sta tenendo una linea intransigente contro l’immigrazione illegale. Concordo con la loro posizione al 100%, anche gli Usa ...

La Cappella del Guarini illumina Torino : il light design a regola d’arte : La Cappella della Sindone del Guarini brilla di una nuova luce. Dopo il lungo periodo di restauro, ora la cupola è la protagonista indiscussa della notte di Torino. Il luminoso risultato è opera di un sofisticato disegno di illuminazione che ha voluto rappresentare al meglio l'idea progettuale originaria.Continua a leggere

Danneggiata la porta della sede della Lega - che denuncia : 'Atto intimidatorio' Aosta - "Ovviamente sporgeremo regolare denuncia e faremo di ... : 'Qualche ignoto , per ora, amante della democrazia ha danneggiato la porta della nostra sede, con un chiaro intento intimidatorio. Ovviamente sporgeremo regolare denuncia e faremo di tutto per ...