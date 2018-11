La Raggi è stata assolta | ma a Roma si deve fare di più | lo dice Salvini

Raggi : sono sempre stata convinta che mi avrebbero assolta : Roma, 11 nov., askanews, - 'Guardate, sono sempre stata convinta che mi avrebbero assolta e ho agito nell' esclusivo interesse della mia città. E questa convinzione mi ha spinto ad andare avanti con ...

Cosa potrebbe cambiare al Comune di Roma ora che Raggi è stata assolta : L'assoluzione nel processo per la nomina (prima sospesa e poi revocata) di Renato Marra alla guida della Direzione Turismo del Campidoglio fa uscire Virginia Raggi rafforzata, soprattutto all'interno del Movimento 5 Stelle, nell'affrontare la seconda metà del suo mandato. Ora la sindaca, libera dalla zavorra della possibile sospensione dal Movimento in caso di condanna, a quanto filtra proverà a rilanciare ...

Virginia Raggi è stata assolta. Ma non dall'incompetenza : La sindaca è stata assolta nel processo per falso. Per i giudici le dichiarazioni all'Anticorruzione in merito alla promozione del fratello del suo ex fedelissimo, Raffaele Marra, non costituiscono reato. Ma Virginia ha detto menzogne ben più gravi, e combinato guai assai peggiori: doveva lasciare da un pezzo per manifesta incapacità Arrestato Marra, il braccio destro di Raggi che faceva affari con l'immobiliarista della Casta " Caso nomine, ...

Perché Virginia Raggi è stata assolta : Virginia Raggi è stata assolta "perché il fatto non costituisce reato". La Procura aveva chiesto 10 mesi di reclusione (con la concessione delle attenuanti generiche) per falso ideologico in atto pubblico in relazione alla nomina alla Direzione Turismo di Renato Marra, con la 'regia' del fratello Raffaele che era capo del Personale in Campidoglio. Alla lettura della sentenza, arrivata dopo nemmeno ...

