La prima volta di Cristina Parodi | anticipazioni | 11 novembre 2018

“La prima volta” – Le storie della settima puntata di domenica 11 novembre 2018. : Archiviato l’insuccesso di domenica In della scorsa stagione, Cristina Parodi è tornata in onda alla domenica pomeriggio, proprio al termine del suo ex contenitore domenicale, con un nuovo programma, La prima volta, andando ad occupare la fascia oraria che va dalle 17:35 alle 18:45 che lo scorso anno era rimasta scoperta e occupata da film. […] L'articolo “La prima volta” – Le storie della settima puntata di domenica 11 novembre ...

"Le ho preso la testa tra le mani...". Corona e la prima volta con Asia : Fabrizio Corona a Verissimo parla del suo rapporto con Asia Argento e del loro primo incontro. 'Ci siamo paccati due o tre volte, poi abbiamo iniziato a messaggiarci. Poi lei mi ha detto: vediamoci a ...

Suso papà per la prima volta : il calciatore del Milan mostra il piccolo Alessio sui social [GALLERY] : Questa notte Suso ed Alis Rodriguez sono diventati genitori per la prima volta: la gioia del calciatore del Milan sui social dopo la nascita di Alessio “Benvenuto Alessio! Auguri a mamma Alis e papà @Suso30oficial per la nascita del loro primo figlio”. Così il Milan su Twitter fa gli auguri al calciatore rossonero che questa notte è diventato padre per la prima volta. Alis Rodriguez e Alessio, subito dopo il parto, sono apparsi ...

Aurora Ramazzotti si racconta : la sua prima volta e le raccomandazioni : Aurora Ramazzotti racconta la sua prima volta, fra raccomandazioni e la complicità di mamma Michelle Hunziker. La figlia di Eros e della showgirl svizzera oggi ha 21 anni, ma ricorda ancora con tenerezza la sua prima volta con un ragazzo, avvenuta a 18 anni. Michelle sapeva tutto e, dopo aver parlato con sua figlia, ha voluto condividere con lei le emozioni di un momento magico. “La prima volta che ho fatto l’amore avevo 18 anni ed è stato ...

Gran Bretagna - le rinnovabili superano per la prima volta gas e carbone : MILANO - La Gran Bretagna corre verso le energie a zero emissioni di CO2. Nel terzo trimestre dell'anno, la capacità di eolico, solare, biomasse e idro ha superato per la prima volta la capacità ...

Se il principe Carlo dice per la prima volta «quando sarò re» : Carlo, 70 anni da erede al tronoCarlo, 70 anni da erede al tronoCarlo, 70 anni da erede al tronoCarlo, 70 anni da erede al tronoCarlo, 70 anni da erede al tronoCarlo, 70 anni da erede al tronoCarlo, 70 anni da erede al tronoCarlo, 70 anni da erede al tronoCarlo, 70 anni da erede al tronoCarlo, 70 anni da erede al tronoCarlo, 70 anni da erede al tronoCarlo, 70 anni da erede al tronoCarlo, 70 anni da erede al tronoCarlo, 70 anni da erede al ...

Elisa a Che tempo che fa l’11 novembre presenta Se piovesse il tuo nome per la prima volta in tv : Dopo il rilascio di Diari aperti, Elisa a Che tempo che fa presenta Se piovesse il tuo nome, singolo estratto dall'ultimo album che porta la firma di Dario Faini e Calcutta. L'ospitata sarà quindi una buona occasione per ripercorrere le genesi dell'albume e presentare il singolo Se piovesse il tuo nome, che per la prima volta approda in tv. Il brano rappresenta il primo vero estratto da Diari aperti dopo il duetto con Francesco De ...

Aurora Ramazzotti : "La prima volta a 18 anni - era il compleanno di mia madre" : La figlia di Michelle Hunziker svela il dettaglio privatissimo. Un incontro d'amore "pianificato" del quale la conduttrice...

Aurora Ramazzotti racconta la sua prima volta : “successe al compleanno di mamma” : Aurora Ramazzotti parla della sua prima volta, la figlia di Michelle Hunziker si confessa Aurora Ramazzotti si sottopone al simpatico interrogatorio di FanPage.it. La primogenita di Michelle Hunziker confessa i dettagli intimi della sua adolescenza, quando consumò per la prima volta un rapporto sessuale. La ‘prima volta’ di Aurora, la Ramazzotti la racconta così: “la prima volta che ho fatto l’amore? Avevo 18 anni ed è ...

GF VIP - Lory Del Santo racconta la sua prima volta con un uomo : GF VIP, Lory Del Santo si racconta, ecco come è stata la sua prima volta Lory Del Santo non deve aver avuto un’infanzia facile. E, prima di andare a dormire, racconta ai concorrenti del Grande Fratello Vip: “Mia madre non parlava mai di quelle cose lì e a 17 anni non sapevo nulla“. Addirittura, la piccola Lory non sapevo nulla delle mestruazioni: “Non avevo nessuna confidenza con mia madre e non sapevo nemmeno cosa fosse ...

Aurora Ramazzotti rivela : «La prima volta che ho fatto l'amore? Era il compleanno di mia madre Michelle...» : Aurora Ramazzotti e la sua prima volta. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si è raccontata a 360 gradi in un'intervista in cui ha parlato delle sue prime volte. E la...

Aurora Ramazzotti : ‘La mia prima volta? Pianificata con mamma Michelle’ : “La prima volta che ho fatto l’amore? Avevo 18 anni ed è stato il giorno del compleanno di mia madre”. Aurora Ramazzotti svela dettagli della sua vita privata e non ha paura a farlo. Il ricordo di quell’esperienza è vivo in lei anche perché, come detto, è avvenuto proprio nel giorno in cui Michelle Hunziker compiva gli anni, quindi impossibile dimenticare la concomitanza degli eventi. A dimostrare ancora una volta il ...

Aurora Ramazzotti : "La mia prima volta? A 18 anni - il giorno del compleanno di mamma. Lei sapeva tutto" : Aurora Ramazzotti è stata la protagonista dell'ultima puntata di La prima Volta, un format di Fanpage che vede come protagonisti alcuni volti noti, chiamati a rispondere ad alcune domande riguardanti la loro prima volta in diversi ambiti.Il primo tatuaggio? A Formentera. Aurora dice di essersi tatuata la F, e di essersene anche già pentita. Il primo bacio invece, a 12 anni, in un bagno buio. Le domande spaziavano dalla prima volta ...

Aurora Ramazzotti : «La mia prima volta? Il giorno del compleanno della mamma» : L'estate 2018 di Aurora RamazzottiL'estate 2018 di Aurora RamazzottiL'estate 2018 di Aurora RamazzottiL'estate 2018 di Aurora RamazzottiL'estate 2018 di Aurora RamazzottiL'estate 2018 di Aurora RamazzottiQuel giorno lo ricorda benissimo. Aurora Ramazzotti, a La prima volta, un format prodotto da Fanpage.it, ha risposto a tre domande, in ordine di difficoltà. La più delicata, l’ultima, riguarda la sua prima esperienza con il sesso. La giovane ...