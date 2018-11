La partita sul referendum Atac potrebbe non essere ancora chiusa

Juventus - Dybala sul gesto polemico di Mourinho : “ecco cosa gli ho detto dopo la partita” : Paulo Dybala ricostruisce la conversazione tra lui e Mourinho dopo il gesto polemico del portoghese nei confronti dei tifosi della Juventus Durante la conferenza stampa alla vigilia del match tra Milan e Juventus, Paulo Dybala ha parlato anche del gesto polemico di Mourinho nei confronti dei tifosi bianconeri dopo il match di Champions League. L’attaccante della squadra di Allegri ha svelato il contenuto della conversazione tra lui e ...

Pallavolo – Modena Volley - Julio Velasco sulla prossima partita : “a Perugia concentrati” : Julio Velasco: “andiamo a Perugia concentrati sul nostro gioco. La risposta del pubblico di Modena è straordinaria” Si è svolta stamattina presso la sala stampa del PalaPanini la conferenza pregara con Perugia dell’Head Coach Julio Velasco, allenatore del Modena Volley, queste le sue parole: “Perugia? Non la considero la prova del nove, quella arriverà con i playoff. Questi big match (Perugia e Civitanova) serviranno per capire ...

CSKA Mosca-Roma 0-0 : risultato e partita in diretta live : CSKA Mosca-Roma, Champions League 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Napoli-Empoli 2-1 : risultato e partita in diretta live : Napoli-Empoli, 11ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Napoli-Empoli 1-0 : risultato e partita in diretta live : Napoli-Empoli, 11ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Napoli-Empoli 0-0 : risultato e partita in diretta live : Napoli-Empoli, 11ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Genoa - Kouamè felice della prestazione : “Abbiamo fatto la partita - peccato per il risultato” : Nonostante la sconfitta della sua squadra, Christian Kouamè può essere considerato uno dei migliori in campo. L’attaccante del Genoa ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il la gara contro il Milan: “Tutte le volte che entro in campo cerco di dare il 100% anche se a volte non gira bene. Cerco di dare sempre il massimo“. Sulla partita di stasera: “Abbiamo fatto la partita, è vero che ci hanno messo in difficoltà ...

Zucchero - in Italia ne mangiamo troppo : partita la campagna per una tassa sulle bevande come nel Regno Unito : Lo Zucchero è un killer, come alcol e sigarette. Ad alte dosi fa aumentare il rischio di sovrappeso, obesità, diabete 2 (che deriva dall’obesità) e malattie cardiache. E in Italia ne consumiamo troppo: stando agli ultimi dati dell’Osservatorio epidemiologico cardiovascolare dell’Istituto superiore di sanità (2008-2012), circa 100 grammi al giorno, pari al 20,7 per cento delle calorie assunte, cioè il doppio di quello consigliato ...

Basket - Europe Cup 2018-2019 : Varese perde la prima partita sul campo dell’Alba Fehervar : L’Openjobmetis Varese stecca per la prima volta nella Europe Cup 2018-2019. I lombardi, dopo aver vinto i primi due incontri contro Rilski Sportist e Porto, cedono per 85-77 sul campo degli ungheresi dell’Alba Fehervar, a punteggio pieno in classifica. La squadra italiana manterrà comunque la seconda posizione al termine del girone di andata, ma dovrà cercare di vincere i prossimi due match per poi giocarsi il primo posto nel gruppo ...

Risultati Serie D diretta live : rinviata la partita del Messina : Risultati Serie D diretta live – La Serie D torna in campo per una giornata che promette spettacolo ed emozioni, in particolar modo il Girone I è sempre scoppiettante. Il Bari chiamato al riscatto dopo gli ultimi pareggi, di fronte il Locri, la squadra del presidente De Laurentiis rappresenta una corazzata del campionato. Sempre più in crisi il Messina ma la partita contro il Castrovillari è stata rinviata per maltempo. Match ...

Udinese - Velazquez sulla sfida con il Genoa : 'partita difficile - ma non mi sento in discussione' : Il tecnico bianconero: 'Credo che sarà una gara equilibrata, giocata in velocità da entrambe le squadre, che mi aspetto aggressive'

Nba risultati : Belinelli e Spurs k.o. - Houston perde Harden e partita : San Antonio continua una stagione già da montagne russe facendosi maltrattare in casa da Indiana nonostante i 16 punti di Marco Belinelli, ancora positivo dalla panchina. Brutte notizie per Houston: ...

Albertini : “Il Barcellona è le favorita per vincere il girone. Sulla partita del Camp Nou…” : Demetrio Albertini, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Mundo Deportivo riguardo la partita che si giocherà questa sera al Camp Nou. Albertini ha sottolineato quanto i catalani siano i favoriti per la vittoria finale del girone, ma non ha mancato di evidenziare quanto siano difficili da affrontare le squadre italiane: “Affrontare una squadra italiana […] L'articolo Albertini: “Il Barcellona è le favorita per ...

Neymar - nuovo tatuaggio prima della partita contro il Napoli : due supereroi sulla schiena : Ci sono tanti modi per prepararsi a un'importante partita di Champions: uno di questi è farsi un nuovo tatuaggio. La pensa così il brasiliano Neymar che, alla vigilia dell'impegno del suo Psg contro ...