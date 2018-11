La Nebbia e i vari tipi

retemeteoamatori

: La mia pagina da meteo appassionato, dove tra vari sproloqui, cerco di dare un minimo di informazioni sensate. - GiovanniNebbia : La mia pagina da meteo appassionato, dove tra vari sproloqui, cerco di dare un minimo di informazioni sensate. - italiavola : Nebbia al nord : dirottamenti in vari scali -

(Di domenica 11 novembre 2018) Laagli irti colli Piovigginando sale.. (Giosuè Carducci) Laè il fenomeno meteorologico per il quale una nube si forma a contatto con il suolo. È costituita da goccioline di acqua liquida o cristalli di ghiaccio sospesi in aria. A causa della diffusione della luce solare da parte dell’acqua in sospensione, lasi manifesta come un alone biancastro che limita la visibilità degli oggetti. Pubblicato da Rete Meteo Amatori su Giovedì 12 dicembre 2013e Foschia, San Casciano Cascina Pisa Scatto Webcam Secondo il WMO (Organizzazione Meteorologica Mondiale), l’espressione(indicata FG, dall’inglese fog) si applica quando la visibilità è inferiore a 1km. Per visibilità da 1 a 5km si usa foschia (indicata BR, dal francese brume). Quando si forma la? Lacomincia a formarsi quando l’umidità di una massa ...