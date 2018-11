La Marchesa e la macchina della verità a Domenica Live | l' esito che crea polemica

Domenica Live - La “ Marchesa ” sbugiardata dalla macchina della verità - lei sbotta un po contro tutti : Domenica Live , durante la prova della macchina della verità , la “Marchesa” viene sbugiardata , lei sbotta Durante la puntata di oggi non solo La Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona aveva avuto il suo confronto con Maria Monsè da Barbara d’Urso, ma aveva anche fatto delle rivelazioni inaspettate. La scorsa settimana era intervenuto in collegamento Simone Di Matteo, il quale aveva affermato che La Marchesa volesse copiare Tina ...

Domenica Live - la “ Marchesa ” D’Aragona sbugiardata anche dalla macchina della verità - lei sbotta! : Domenica Live , durante la prova della macchina della verità , la “Marchesa” viene sbugiardata , lei sbotta Durante la puntata di oggi non solo La Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona aveva avuto il suo confronto con Maria Monsè da Barbara d’Urso, ma aveva anche fatto delle rivelazioni inaspettate. La scorsa settimana era intervenuto in collegamento Simone Di Matteo, il quale aveva affermato che La Marchesa volesse copiare Tina ...

Domenica Live - la “ Marchesa ” D’Aragona sbugiardata anche dalla macchina della verità - lei sbotta! : Domenica Live , durante la prova della macchina della verità , la “Marchesa” viene sbugiardata , lei sbotta Durante la puntata di oggi non solo La Marchesa Daniela Del Secco D’Aragona aveva avuto il suo confronto con Maria Monsè da Barbara d’Urso, ma aveva anche fatto delle rivelazioni inaspettate. La scorsa settimana era intervenuto in collegamento Simone Di Matteo, il quale aveva affermato che La Marchesa volesse copiare Tina ...

Domenica Live - macchina della verità sulla Marchesa : 'Non è nobile' : La sentenza della macchina della verità sulla Marchesa d'Aragona operata a Domenica Live è chiara: la signora non è nobile di nascita. Blogo analizza tutte le risposte dell'ex gieffina: Tu hai una ...

Marchesa d'Aragona - la macchina della verità conferma : "Non è nobile di nascita" (video) : [video in elaborazione]La Marchesa Daniela Del Secco d'Aragona, oggi, durante la sua partecipazione a 'Domenica Live', si è sottoposta al test della macchina della verità, già ampiamente sperimentato, qualche settimana fa, dalla contessa Patrizia De Blanck.prosegui la letturaMarchesa d'Aragona, la macchina della verità conferma: "Non è nobile di nascita" (video) pubblicato su Gossipblog.it 11 novembre 2018 18:01.