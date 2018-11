La Manovra stoppa il bonus bebè | ma Fontana rassicura | ' Ci sarà | in arrivo un emendamento

tgcom24.mediaset

: Il governo dei parolai stoppa anche il #bonusbebè. In un paese dove la natalità è una vera emergenza, noi daremo ba… - maumartina : Il governo dei parolai stoppa anche il #bonusbebè. In un paese dove la natalità è una vera emergenza, noi daremo ba… - freecycle2 : RT @maumartina: Il governo dei parolai stoppa anche il #bonusbebè. In un paese dove la natalità è una vera emergenza, noi daremo battaglia… - PaoloProsdocimi : RT @maumartina: Il governo dei parolai stoppa anche il #bonusbebè. In un paese dove la natalità è una vera emergenza, noi daremo battaglia… -

(Di domenica 11 novembre 2018)a rischio per i nati da gennaio. Il sostegno alla nascita dei figli, 960 euro annui erogati in base all'Isee, infatti non è rientrato nella legge di Bilancio per il 2019 e la misura era ...