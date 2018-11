La Lecciso a Domenica Live al posto di Al Bano ma la D' Urso non perdona

Mistero sul malore di Al Bano prima di Domenica Live di settimana scorsa - la testimonianza di Loredana Lecciso a Barbara D'Urso : 'C'è stato un fraintendimento'. Loredana Lecciso chiude così il 'giallo' sull'assenza di Al Bano nella scorsa puntata di Domenica Live . Tanto atteso in trasmissione, il cantante, infatti, non si è ...

Loredana Lecciso e Jasmine a Domenica Live. Ecco la verità sulla loro prima volta : Barbara d'Urso punta di nuovo sulla Lecciso. Ma stavolta c'e lo scoop: per la prima volta in tv Loredana arriva con sua figlia Jasmine , che ha 17 anni ed è nata dalla storia d'amore tra Loredana e ...

Loredana Lecciso a Domenica Live : “Ho rischiato di perdere Jasmine” : Domenica Live: Loredana Lecciso svela il suo periodo nero con Jasmine Carrisi A Domenica Live si è fatta intervistare oggi da Barbara d’Urso per la prima volta nella sua vita Jasmine Carrisi, la figlia di Loredana Lecciso e di Al Bano. La ragazza, visibilmente emozionata, ha affermato che i suoi genitori non le hanno mai fatto pesare di essere figlia di due personaggi della tv molto chiacchierati, e che ha quindi trascorso ...

Al Bano a Domenica In : tra Romina e la Lecciso spunta Mara Venier : Al Bano è stato ospite di Mara Venier a Domenica In. La sua intervista ha messo in fibrillazione i fan per alcune frasi sul suo rapporto con Romina. La presentatrice, che ha già avuto l’onore di avere in trasmissione la Power, confessa di essere stata attratta dal cantante di Cellino San Marco. Durante il Festival di Sanremo del 1996 ha fatto di tutto per incontrarlo ma lui era impenetrabile: “Stavi sempre imbronciato, non mi vedevi ...