La Lazio cancella lo zero nei pareggi | 1-1 col Sassuolo

Gboard sta testando la possibilità di variare la velocità di cancelLazione delle parole : Google sta testando con la modalità a/b una nuova opzione su Gboard, che permette di regolare la velocità di cancellazione delle parole. L'articolo Gboard sta testando la possibilità di variare la velocità di cancellazione delle parole proviene da TuttoAndroid.

I Simpson - il produttore Al Jean smentisce la cancelLazione di Apu Nahasapeemapetilon : Nei giorni scorsi è emersa una notizia secondo cui la casa di produzione de I Simpson, la serie animata ultratrentennale con esseri umani gialli più famosa del pianeta, avesse deciso di cancellare per sempre il personaggio di Apu Nahasapeemapetilon, il gestore indiano del Jet Market (in lingua originale chiamato Kwik-E-Mart). A diffondere la voce è stato il produttore cinematografico di origine indiana Adi Shankar, che è anche showrunner dello ...

Solo 3 non ci sarà? La serie con Marco Bocci rischia la cancelLazione : Marco Bocci torna a vestire i panni del suo infiltrato ma la domanda del pubblico di Canale 5 è: Solo 3 non ci sarà? In questo momento non ci sono ancora notizie ufficiali sul ritorno della serie di Canale 5 per un’altra stagione ma i pro questa volta sono davvero numerosi. Al centro del possibile mancato rinnovo ci sono sia la trama che gli ascolti di questi ultimi episodi. Solo 3 CI SARA’ OPPURE NO? Solo 2 a stento ha superato ...

Allerta sciopero 26 ottobre : orario fasce di garanzia Milano - Roma - Napoli e cancelLazioni Trenitalia : Con i fiocchi lo sciopero 26 ottobre, si fa per dire naturalmente. La mobilitazione dei sindacati Sgb, Cub, SI Cobas, Usi-Ait e Slai Cobas del trasporto pubblico potrebbe letteralmente paralizzare l'Italia ed in particolare città come Milano, Roma Napoli ma non solo e naturalmente gli spostamenti con i treni, nello specifico quelli Trenitalia. Come inciderà lo sciopero 26 ottobre sui trasporti a Milano? L'agitazione, sia per bus che per la ...

Daredevil 4 a rischio cancelLazione - Oleson : “Non sappiamo se ci sarà una quarta stagione” : Il terremoto Disney continua e dopo Luke Cage e Iron Fist, sembra che anche Daredevil 4 sia a rischio. Anche una delle poche certezze ancora rimaste è crollata sotto i colpi di questo tsunami che dovrebbe portare via gli show Marvel da Netflix per trascinarli su quella che sarà la piattaforma che Disney sta studiando e in cui si ritroveranno poi tutti gli show delle reti e delle produzioni che ha comprato in quest'ultimo periodo. Al grido di ...

ONIKUMA : ecco le cuffie gaming economiche con 3D surround e cancelLazione del rumore! : Durante la Honk Kong Exhibition 2018, il brand ONIKUMA ha presentato due cuffie gaming pensate appositamente per essere economiche ma prestanti! Gli headset prendono il nome di ONIKUMA K1 Pro ed ONIKUMA M180 Pro. ONIKUMA leggi di più...

ONIKUMA : ecco le cuffie gaming economiche con 3D surround e cancelLazione del rumore! : Durante la Honk Kong Exhibition 2018, il brand ONIKUMA ha presentato due cuffie gaming pensate appositamente per essere economiche ma prestanti! Gli headset prendono il nome di ONIKUMA K1 Pro ed ONIKUMA M180 Pro. ONIKUMA leggi di più...

Bollo auto : cancelLazioni d'ufficio - rottamazioni d'imposta e introdotta una nuova app : C’è un atto governativo che annualmente nasce con la legge di Bilancio e reca disposizioni urgenti in materia economica e finanziaria. Si tratta del decreto fiscale, provvedimento collegato alla manovra finanziaria che di norma dispone provvedimenti molto importanti per i cittadini. Per il decreto fiscale legato all'attuale manovra finanziaria, l’esecutivo Lega-M5S punta ad una sanatoria per chi ha debiti con il fisco includendo anche il Bollo ...

Aerei - 300 milioni di risarcimenti ai clienti per ritardi e cancelLazioni : Il dato quotidiano è quello che fa più impressione: negli aeroporti italiani ogni giorno 1728 voli partono e arrivano in ritardo e spesso vengono direttamente cancellati. Il caos giornaliero è una catena che unisce, anzi allontana, gli scali di tutte le regioni e che interessa soprattutto le compagnie low cost. Ma a subirne i disagi sono moltissimi...

Nel decreto fiscale c’è la cancelLazione di cartelle - multe e bollo auto fino ad € 1000 : Nel Consiglio dei Ministri di ieri il governo di fatto ha dato il via libera al decreto fiscale. Il documento collegato alla manovra di fine anno, che negli ultimi anni, per esempio, ha portato alla chiusura di Equitalia ed alle due rottamazioni delle cartelle, anche quest’anno presentera' provvedimenti rivolti a soggetti indebitati con il fisco. Si tratta di contribuenti ai quali vengono offerte soluzioni per saldare i propri debiti con il ...

Nel decreto fiscale c’è la cancelLazione di cartelle - multe e bollo auto fino ad € 1000 : Nel Consiglio dei Ministri di ieri il governo di fatto ha dato il via libera al decreto fiscale. Il documento collegato alla manovra di fine anno, che negli ultimi anni, per esempio, ha portato alla chiusura di Equitalia ed alle due rottamazioni delle cartelle, anche quest’anno presenterà provvedimenti rivolti a soggetti indebitati con il fisco. Si tratta di contribuenti ai quali vengono offerte soluzioni per saldare i propri debiti con il fisco ...

Facebook - presto su Messenger la cancelLazione dei messaggi come su WhatsApp : Il social starebbe testando la funzionalità promessa lo scorso aprile, dopo lo scandalo Cambridge Analytica: come su WhatsApp, ci sarà però un certo limite di tempo entro il quale eliminare quanto si è scritto o trasmesso

Cambia la funzione che consente su WhatsApp la cancelLazione dei messaggi : nuova limitazione : Lo sviluppo di un'app popolare come WhatsApp non conosce soste e ci sono mille aspetti da dover prendere in considerazione in questo particolare contesto. Di recente ci si è soffermati molto sulla questione stickers, grazie anche alle anticipazioni che vi abbiamo riportato su queste pagine pochi giorni fa. Tuttavia, ci sono altri elementi sui quali è necessario concentrarsi e le novità di oggi 15 ottobre a mio modo di vedere potrebbero essere ...

Attenzione : Windows 10 October Update potrebbe cancellare alcuni dei vostri file durante l’instalLazione : Sempre più utenti Windows stanno manifestando sul web problematiche relative all’ultimo aggiornamento di casa Microsoft: Windows 10 October Update. Windows 10 October Update potrebbe cancellare file nella cartella User L’aggiornamento è in diffusione in questi leggi di più...