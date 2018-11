La Confessione | Massimo Fini su Loft | “Oriana Fallaci? Era un individuo detestabile

ilfattoquotidiano

: RT @ToniSonia: PRESCRIZIONE? SOLO IN ITALIA Qualsiasi avvocato dei colletti bianchi sa che la regola aurea è la non confessione del suo ass… - massimo_Iazzari : RT @ToniSonia: PRESCRIZIONE? SOLO IN ITALIA Qualsiasi avvocato dei colletti bianchi sa che la regola aurea è la non confessione del suo ass… -

(Di domenica 11 novembre 2018)persona era un”, cosìricorda la giornalista fiorentina al microfono di Peter Gomez nell’ultima puntata della quarta stagione de ‘La’, in esclusiva suda domenica 11 novembre. Il giornalista e scrittore, vincitore nel 2015 del premio Montanelli, rivela un episodio che vide protagonista una collaboratrice della. Di ritorno da Teheran per uno dei reportage che l’hanno resa celebre, la giornalista incarica una delle segretarie di recuperare dei tappeti sequestrati in dogana. “Non era tra l’altro compito della segretaria andare a prendere i tappeti della signora”, ricorda, e aggiunge un dettaglio scioccante. La donna, che era in attesa di un bambino, una volta tornata in redazione senza essere riuscita a sdoganare i tappeti, venne assalita dallacon “calci e pugni ...