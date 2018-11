La caotica storia dietro il miglior adattamento videoludico legato a Lovecraft - articolo

eurogamer

(Di domenica 11 novembre 2018) Non c'è di certo penuria di giochi che si ispirano alle opere di HP. Il "Call of Cthulhu" lanciato recentemente può anche essere l'ultimo ma si basa su un altro gioco poco conosciuto ma molto amato che condivide lo stesso nome. Lungo cinque anni, lo sviluppo di Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth di Headfirst Production è altrettanto caotico, e talvolta scioccante, quanto la finzione da cui attinge.Con sede a Sutton Coldfield, la software house Headfirst Productions è stata fondata nel 1998 dal team composto da padre e figlio Mike e Simon Woodroffe. Come Adventure Soft e Horror Soft, la coppia aveva ottenuto un certo successo negli anni '80 e '90 con giochi come Gremlins: The Adventure Game del 1984 e Simon The Sorcerer uscito nove anni dopo. Con una versione 3D di quest'ultima serie in fase di sviluppo, il designer Andrew Brazier si è affidato a Internet per avere un ...