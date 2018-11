LA BCE lancia l’allarme rosso | L’italia a rischio Crac

essere-informati

(Di domenica 11 novembre 2018) LA BCEl'allarme: L'italia aC'è una banca italiana che, più di tutte le altre, ora è "sorvegliata speciale" dal sistema e dalla Bce. Si parla di Banca Carige che domani, lunedì 12 novembre, chiuderà le trimestrali. Ed entro il termine dell'anno dovrà dare spiegazioni circa il piano per rafforzare il patrimonio per poi procedere con il matrimonio con un istituto ancora da individuare. Una missione che, come sottolinea Il Giornale, non appare semplice: stando agli ultimi test fatti dalla Bce su sei istituti italiani, in caso di scenario avverso solo Carige avrebbe presentato una allarmante situazione di fragilità. Scontata, dunque, l'attesa per