Karate – Mondiali Madrid | ricco bottino per l’Italia | gli azzurri chiudono con 7 medaglie

Karate - Mondiali 2018 : l’Italia conquista tre bronzi nell’ultima giornata! Sul podio entrambe le squadre del kata e gli azzurri del kumite : l’Italia chiude nel migliore dei modi i Mondiali 2018 di Karate, conquistando tre medaglie di bronzo nell’ultima giornata di gare. Questa rassegna iridata a Madrid si è conclusa oggi con le rimanenti prove a squadre e gli azzurri hanno dimostrato la propria superiorità sul tatami spagnolo, battendo nettamente gli avversari. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutti i risultati. La prima soddisfazione azzurra arriva nel kata a squadre maschile, in ...

Karate – Durante i Mondiali - la proposta di matrimonio : l’azzurro Luigi Busà chiede la mano di Laura Pasqua [VIDEO] : Luigi Busà e la proposta di matrimonio a Laura Pasqua di fronte all’intera spedizione azzurra ai Mondiali di Madrid 2018 Luigi Busà, reduce da un argento ai Mondiali di Karate di Madrid 2018, ha fatto una romanticissima proposta di matrimonio alla collega di nazionale e fidanzata Laura Pasqua. Il Karateka di fronte all’intera spedizione azzurra ha detto: “stiamo da tanto tempo insieme e vorrei formare una famiglia con te, ...

Karate – Mondiali Madrid : Angelo Crescenzo d’oro nel Kumite : Angelo Crescenzo Campione del mondo nel Kumite -60kg a Madrid: l’azzurro ha battuto in finale il giapponese Naoto Sago Angelo Crescenzo del Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito di Roma ha conquistato la medaglia d’oro nel Kumite -60 kg ai campionati del mondo seniores di Karate a Madrid laureandosi Campione del Mondo. Ha battuto in finale il giapponese Naoto Sago con il risultato di 5-3 realizzato con un ippon a pochi ...

Karate - Mondiali 2018 : magnifico oro di Angelo Crescenzo nel kumite - Viviana Bottaro e Mattia Busato conquistano il bronzo nel kata : L’Italia conquista quattro medaglie nella giornata clou dei Mondiali 2018 di Karate. Sul tatami di Madrid, dopo l’argento di Luigi Busà nei -75 kg, nelle finali pomeridiane arrivano il magnifico oro di Angelo Crescenzo nei -60 kg e i bronzi di Viviana Bottaro e Mattia Busato nel kata. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati. UOMINI kata Il giapponese Ryo Kiyuna conquista il terzo titolo iridato consecutivo. Prova davvero ...

Karate - Mondiali 2018 : Angelo Crescenzo MONUMENTALE! È campione del mondo - sconfitto il giapponese Naoto Sago : Angelo Crescenzo è campione del mondo nel kumite -60 kg. Una finale combattuta in modo straordinario con un colpo da maestro negli ultimi secondi regala al 25enne azzurro un magnifico oro ai Mondiali 2018 di Karate. Crescenzo ha realizzato un’impresa davvero incredibile sul tatami di Madrid, visto che ha conquistato il titolo al suo esordio individuale in una rassegna iridata senior. Un risultato che consacra questo atleta tra i più forti del ...

Karate - Mondiali 2018 : doppia medaglia di bronzo per l’Italia nel kata! Viviana Bottaro e Mattia Busato salgono sul podio : l’Italia conquista due medaglie di bronzo nel kata individuale ai Mondiali 2018 di Karate grazie a Viviana Bottaro e Mattia Busato. Gli azzurri hanno fatto valere la loro grande qualità sul tatami di Madrid, andando a vincere nettamente le finali per il bronzo e avendo così l’onore di salire sul podio iridato. Bottaro ha sconfitto la francese Alexandra Feracci con il pieno favore dei giudici (5-0). L’azzurra è salita per seconda sul tatami e ha ...

Karate – Busà d’argento ai Mondiali nella categoria olimpica dei 75kg : Uno splendido argento mondiale per Luigi Busà ai Mondiali di Karate in corso a Madrid Luigi Busà sale sul podio ai Campionati del Mondo di Karate in corso a Madrid. L’azzurro del kumite, alla ricerca del terzo oro iridato dopo quelli vinti nel 2006 e nel 2012, si deve accontentare però del secondo gradino, per la sconfitta per 1-0 in finale contro l’iraniano Bahman Ashgari Ghoncheh. Il ‘Gorilla di Avola’ continua ...

Karate - Mondiali 2018 : Luigi Busà beffato in finale - ma è un argento pesante verso Tokyo 2020 : Sfuma in finale il sogno di Luigi Busà di conquistare il terzo titolo iridato della carriera dopo quelli del 2006 e 2012. Nell’atto conclusivo dei -75 kg di kumite ai Mondiali di Karate a Madrid, l’azzurro si è arreso all’iraniano Bahman Asgari Ghoncheh, che festeggia così il primo trionfo della carriera. Dopo una fase di studio iniziale, la sfida si è risolta a 1’29” dal termine, quando l’asiatico ha messo a ...