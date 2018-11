Juventus | Allegri | ' Grande reazione Bonucci? Deve riposare'

Milan-Juventus - Allegri : “Passaggio importante dopo ko Inter” : Milan-Juventus, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando della vittoria sul campo del Milan: “Miglior partita? La sconfitta contro il Manchester United poteva pesare ma i ragazzi sono entrati bene e hanno messo da parte subito tutto. dopo il rigore abbiamo […] L'articolo Milan-Juventus, Allegri: ...

Juventus - record di punti in Serie A - ma Allegri lavori sui difetti - : Nessuno come i bianconeri: 34 punti in 12 giornate. Però i campioni spesso soffrono troppo e il tecnico è chiamato a migliorare la qualità

Milan-Juventus - Bonucci chiarisce il motivo della sua esclusione : “non mi sono tirato indietro - Allegri mi ha detto…” : Leonardo Bonucci partirà dalla panchina in Milan-Juventus: il difensore bianconero ha spiegato i motivi della sua esclusione, chiarendo la sua posizione nei confronti della partita contro la sua ex squadra Allegri lo aveva annunciato titolare in conferenza stampa, poi al momento di assegnare la maglia di titolare, al fianco di Chiellini non compariva più il nome di Bonucci, ma quello di Benatia. I più maliziosi aveva subito avanzato la ...

Milan-Juventus - decisione clamorosa di Allegri : Bonucci non ci sarà! : Leonardo Bonucci, dato come titolare nella conferenza stampa della vigilia, non giocherà dal primo minuto Milan-Juventus: clamoroso dietrofront di Massimiliano Allegri “Bonucci-Chiellini? Se non succede niente di particolare giocano loro. Non è semplice scegliere i due centrali, ne abbiamo cinque e abbiamo i migliori. Il bene per la squadra è che se uno riposa, l’altro è sempre all’altezza”, queste le parole di Massimiliano ...

Juventus - ecco i convocati di Allegri per il Milan : TORINO - Emre Can a parte, Massimiliano Allegri recupera tutti in vista della partita con il Milan . Unico altro assente per la sfida con i rossoneri a San Siro sarà Leonardo Spinazzola , che domani ...

Milan-Juventus - Allegri 'Dobbiamo chiudere le partite' : Come mai nonostante sia arrivato un giocatore come Bonucci prendete più gol a difesa schierata? 'Perché il calcio non è una scienza esatta. Vero che in Italia si gioca abbastanza sui binari, ma se ...

Juventus - Allegri : “Higuain è uno dei migliori al mondo. Le partite vanno chiuse” : Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa prima della sfida di San Siro contro il Milan. Sarà una sfida di ex, il ritorno di Allegri, quello di Bonucci e infine quello di Higuain. Ecco cosa pensa il tecnico bianconero dei 90 minuti che disputerà l’ex Gonzalo Higuain: “Più che avvelenato […] L'articolo Juventus, Allegri: “Higuain è uno dei migliori al mondo. Le ...

Juventus - Allegri : "Mandzukic può giocare. Gattuso diventato grande" : Per questo davanti ci si affida al marziano e ci mancherebbe pure: 'Ronaldo è miglior centravanti al mondo che non gioca da centravanti, ma non è vero che non lo sfruttiamo al 100%. Mandzukic ...

Juventus - Allegri fa il punto sugli acciaccati : le ultime su Cancelo - Khedira - Emre Can - Matuidi - Mandzukic… : Alla vigilia della sfida tra Juventus e Milan, Massimiliano Allegri si è presentato in conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti. Tra i temi trattati anche quello sui calciatori che sono alle prese con il percorso di guarigione dai rispettivi infortuni. Il tecnico della Juventus ha iniziato da Emre Can: “Sta andando bene. La prossima settimana rientrerà a Torino, è un giocatore importante e ci farà comodo per la ...

Milan-Juventus - Allegri su Ronaldo - Bonucci e Matuidi : GOL A DIFESA SCHIERATA - 'Il calcio non è una scienza esatta, altrimenti tutte le partite finirebbero 0-0. Poi ci sono anche gli avversari: l'altro giorno non abbiamo subito un tiro in porta. In ...

Juventus - Allegri non si fida del Milan : “stanno molto bene - Higuain sarà più che avvelenato” : L’allenatore della Juventus ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con la Juventus, puntando l’attenzione su Higuain “Mercoledì non è stato capito il momento della partita, ci siamo fatti prendere dall’emotività dopo l’1-1. Forse perché il pareggio poteva sembrare un’ingiustizia, ma comunque in quei momenti devi essere più lucido“. Spada/LaPresse L’allenatore della Juventus, ...

Milan-Juventus - la conferenza di Allegri : 'Mandzukic potrebbe giocare. Matuidi? Non riesco a farlo a riposare' : Noi abbiamo Cristiano Ronaldo che è il miglior centravanti al mondo, anche se non gioca da centravanti. Dobbiamo sfruttare lui e tutti gli altri al meglio". 12:13 10 nov Cosa dirà a Bonucci visto ...

Juventus - Allegri : 'Higuain tra i più grandi. Con lo United poco lucidi' : Poi questa estate entrambe le parti hanno fatto una scelta e il Milan ha fatto grande acquisto: Gonzalo è uno dei più forti centravanti al mondo'. La probabile formazione La verità su Higuain Tutte ...