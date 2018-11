Juve | Paratici | ' Bonucci fuori? Decide Allegri Tutti temono Higuain | su Tonali'

Milan-Juventus - Paratici : «Higuain? Gli vogliamo bene» : Ai microfoni di Sky Sport, prima del match tra Milan e Juventus è intervenuto il ds bianconero, Fabio Paratici

Juventus-Dembelè : Paratici osserva - l’entourage frena : Juventus-Dembelè. La Juventus continua a monitorare molto attentamente Moussa Dembelè. Il centrocampista del Tottenham, in scadenza di contratto il prossimo giugno, potrebbe rappresentare un chiaro obiettivo di mercato dei bianconeri in vista dell’imminente sessione di gennaio. Paratici osserva interessato: tutto potrebbe dipendere da Emre Can e dai tempi di recupero del tedesco dopo la delicata […] L'articolo Juventus-Dembelè: ...

La Juve rivedrà presto Raiola : de Ligt già a Torino in segreto - Paratici deciso : Perché de Ligt si è fermato a Torino, la Juventus lo ha invitato in città per una visita completa, naturalmente strutture del club comprese : de Ligt ha assaporato il mondo bianconero insieme a ...

Paratici : 'Pogba? La Juventus gli vuole molto bene'. Ovazione dai tifosi : TORINO - 'Pogba? Come lui vuole bene a noi, noi vogliamo molto bene a lui, ma è un giocatore del Manchester United ed è superfluo parlarne. Pensiamo alla partita di questa sera, che è molto importante,...

Paratici : Pogba? La Juve gli vuole bene : ANSA, - TORINO, 7 NOV - "Pogba? Come lui vuole bene a noi, noi vogliamo molto bene a lui, ma è un giocatore del Manchester United ed è superfluo parlarne. Pensiamo alla partita di questa sera, che è ...

Paratici : Pogba? La Juve gli vuole bene : Il ds della Juventus, Fabio Paratici, commenta così gli applausi che, durante il riscaldamento, l'Allianz Stadium ha rivolto al campione del mondo che stasera torna a Torino da avversario. In tema di ...

Juve - Paratici vuole evitare il Modric-bis con Florentino : Come svela Rai Sport , Paratici - ds della Juventus - vuole evitare di irritare Florentino Perez come fatto dall'Inter per Modric . Cautela e intelligenza, questa la strategia per provare ad arrivare a Marcelo in ...

Juve - Agnelli : 'A Paratici l'area Sport - cresceremo in Cina e Usa' : Poi si è tornato a parlare di Sport e di strategie: 'Il nostro obiettivo sul campo sarà mantenere ciò per cui abbiamo duramente lavorato in questi anni. Il calcio deve unire. Il calcio non è politica ...

Juventus - Agnelli agli azionisti : «Grazie Marotta - ora tocca a Paratici e Ricci» : «Noi viviamo il 2018 un po' com il 2010, un anno di grandi cambiamenti che ci aspettano davanti noi». Si apre così il discorso di Andrea Agnelli agli azionisti della Juventus L'articolo Juventus, Agnelli agli azionisti: «Grazie Marotta, ora tocca a Paratici e Ricci» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus - Agnelli agli azionisti : "A Paratici l'area sportiva" : Andrea Agnelli presenta la nuova Juventus. Il presidente bianconero ha ufficialmente dato il via all'era post-Marotta, nel corso dell'assemblea con gli azionisti del club. L'ex ad è stato ringraziato ...

Juve - perché può sfumare un acquisto voluto da Paratici : Secondo Rai Sport , rischia di sfumare l'operazione Anthony Martial per la Juventus. Paratici vorrebbe prenderlo a parametro zero perché a scadenza, ma il Man United sta pensando di esercitare l'opzione ...

Juventus - De Ligt obiettivo concreto : Paratici studia il colpo del futuro : DE Ligt- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “La Stampa“, la Juventus sarebbe pronta a mettere le mani su De Ligt, difensore olandese attualmente in forza all’Ajax. Un affare che Paratici potrebbe mandare avanti nelle prossime settimane, per poi concretizzare il tutto a cavallo della prossima estate. De Ligt: grinta ed esperienza, ma… futuro roseo […] L'articolo Juventus, De Ligt obiettivo ...