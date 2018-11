Juve | cosa c' è dietro la scelta di far fuori Bonucci contro il Milan

Milan-Juve - il doppio ex Zambrotta : “Allegri e Gattuso non sono tanto diversi. Bonucci? Sa cosa lo attende” : Gianluca Zambrotta ha vinto in Italia sia con la maglia della Juve che con quella del Milan. Quello di stasera sarà per questo motivo un match speciale per lui, che ha lasciato buoni ricordi e tanti amici sia a Torino che a Milano. L’ex terzino della Nazionale, in un’intervista alla Gazzetta dello Sport, ha raccontato le sue sensazioni in vista della sfida di San Siro. La Juve, secondo lui, ha aumentato il divario dalle altre: ...

Juventus - Dybala sul gesto polemico di Mourinho : “ecco cosa gli ho detto dopo la partita” : Paulo Dybala ricostruisce la conversazione tra lui e Mourinho dopo il gesto polemico del portoghese nei confronti dei tifosi della Juventus Durante la conferenza stampa alla vigilia del match tra Milan e Juventus, Paulo Dybala ha parlato anche del gesto polemico di Mourinho nei confronti dei tifosi bianconeri dopo il match di Champions League. L’attaccante della squadra di Allegri ha svelato il contenuto della conversazione tra lui e ...

Juventus-Pogba : ecco cosa è successo prima della gara contro lo United : Si sta giocando la partita valida per la 4^ giornata di Champions League, in campo Juventus e Manchester United, l’obiettivo per la squadra di Allegri è superare gli inglesi e staccare il pass per gli ottavi con il primo posto in classifica. L’ex della partita è il centrocampista Pogba, prima del match standing ovation per il francese da parte dei tifosi bianconeri, il ritorno in bianconero potrebbe materializzarsi già a ...

Che cosa deve fare la Juventus per qualificarsi agli ottavi di Champions : Che cosa deve fare la Juventus per qualificarsi agli ottavi di Champions? Tutte le combinazioni possibili verso la sfida dei bianconeri contro lo United. L'articolo Che cosa deve fare la Juventus per qualificarsi agli ottavi di Champions è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Juventus - lo scambio Alex Sandro-Marcelo sarebbe una follia : ecco cosa ha bisogno la squadra di Allegri dal mercato : La Juventus si prepara per l’11^ giornata del campionato di Serie A, un turno che promette grande e spettacolo e che può dare importanti indicazioni soprattutto per le zone alte della classifica. La squadra di Massimiliano Allegri è reduce dal successo in trasferta contro l’Empoli, è stato riscattato il passo falso contro il Genoa ed adesso i bianconeri dovranno vedersela con il Cagliari, partita davanti al pubblico amico che ...

Juventus - Matuidi esalta Ronaldo : “ci fa sentire più forti - ha qualcosa che nessun altro possiede” : Il centrocampista francese ha parlato dell’impatto di Cristiano Ronaldo sul mondo Juventus, esaltandone carisma e qualità Un impatto devastante, sette gol in campionato e un carisma difficilmente riscontrabile in altri giocatori. Cristiano Ronaldo si è già preso la Juventus, lo sa bene Blaise Matuidi che condivide ogni giorno lo spogliatoio con il portoghese. Fabio Ferrari/LaPresse Il centrocampista campione del mondo ha parlato di ...

Juve - Matuidi esalta Cristiano Ronaldo : 'Ha qualcosa che nessun altro ha. Vedendolo capisco che non ci sono segreti' : Per capire l'impatto di Cristiano Ronaldo nella Juve, basterebbe ascoltare le descrizioni che i compagni fanno di lui. Campioni del mondo compresi. Uno su tutti, Blaise Matuidi . Il centrocampista ...

Juventus - tutta la verità di Ronaldo : “via dal Real per colpa di Perez - vi dico che cosa mi ha fatto” : Il campione portoghese ha parlato del suo trasferimento dal Real Madrid alla Juventus, spiegando i motivi del suo addio ai blancos Una lunga intervista per spiegare la propria verità, facendo luce su argomenti mai trattati fino a questo momento. Cristiano Ronaldo esce allo scoperto, lo fa parlando ai microfoni di France Football e svelando i motivi del suo addio al Real Madrid. AFP/LaPresse Niente a che vedere con i soldi, ma un rapporto ...

Empoli-Juventus - il clamoroso retroscena : ecco cosa è successo nello spogliatoio dei bianconeri : Si è giocato un turno molto importante valido per il campionato di Serie A, nella giornata di sabato è scesa in campo la Juventus che ha riscattato il pareggio della scorsa settimana contro il Genoa, partita difficile per gli uomini di Massimiliano Allegri e risolta dal solito Cristiano Ronaldo con una doppietta, fantastico il secondo gol. Ottima prestazione per l’Empoli che è andato vicino all’impresa e che si era illuso dopo ...

Mourinho svela il retroscena sulla Juventus : “ecco cosa mi ha detto Agnelli” : Josè Mourinho ha avuto avuto un colloquio col presidente della Juventus Agnelli nella pancia di Old Trafford prima della gara contro lo United “Nel tunnel che porta agli spogliatoi del nostro stadio ho detto al presidente Andrea Agnelli che questa stagione si apprestano a vincere l’ottavo scudetto consecutivo. Lui mi ha risposto che non gli basta e che vuole arrivare a dieci tricolori di fila”. Josè Mourinho ai microfoni ...

Ancelotti : 'Vincere lo scudetto? Bisogna fare qualcosa di straordinario per battere la Juventus' : Io la vivo poco ma l'immagine di Napoli nel mondo è diversa da quella che è davvero. In Italia la rivalità sportiva si è trasformata in insulti e maleducazione. Tutto ciò andrebbe sradicato, non ...

Juventus - Agnelli senza peli sulla lingua : “Report? Fanno spettacolo. Addio Marotta? Ecco cosa ne penso” : Durante la conferenza stampa post assemblea degli azionisti della Juventus, Andrea Agnelli ha risposto alle domande dei giudici sul servizio di Report, i rapporti con Cairo e l’Addio di Marotta Terminata l’assemblea degli azionisti della Juventus, Andrea Agnelli si è presentato insieme a Fabio Paratici e Pavel Nedvede in conferenza stampa, nella sala stampa dell’Allianz Stadium. Diversi i punti toccati nel corso dell’incontro ...

Juventus - Agnelli : “Basta odio - il tifo è un’altra cosa” : Andrea Agnelli prende posizione contro l’odio nel calcio. All’Allianz Stadium di Torino, durante l’Assemblea degli Azionisti della Juventus, il presidente bianconero ha dichiarato: “Abbiamo bisogno di armonia nell’ambiente, che non significa annullare lo sfottò. Lo sfottò è un discorso, l’odio è un altro. Nel calcio si sta divulgando quello che è un sentimento generale, l’odio contro qualcuno o ...