Juric ha mostrato i difetti del Napoli di Ancelotti

(Di domenica 11 novembre 2018) Una partita a metà Genoa-è stata una partita a metà. Dal punto di vista puramente calcistico, il secondo tempo è francamente “non analizzabile”. Torneremo dopo su un concetto espresso anche da Luca Marelli rispetto all’impraticabilità del campo, lui ne fa una questione regolamentare e noi tecnica, ma è bene ragionare anche su quanto visto nel primo tempo. Sui problemi palesati dalla squadra dinei primi 45′ di gioco – quello sì, era calcio. Tanti uomini in avanti, poi la ripartenza e le difficoltà in transizione. Questo è il momento che spiega la partita di Marassi, le difficoltà difensive mostrate dal. Zielinski conferma il suo periodo di abulia tecnica, ha letto bene il movimento da fare ma ha gestito malissimo il controllo di palla, dando al Genoa l’opportunità per ripartire. Pochi secondi dopo arriverà la rete di Kouame, ...