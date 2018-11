Juncker | Italia rispetti regole

Migranti : Juncker - Ue sostiene l'Italia : ANSA, - PARIGI, 11 NOV - "Abbiamo fatto in modo da inserire nella griglia di lettura della flessibilità il costo dell'accoglienza dei Migranti in Italia": lo ha detto il presidente della Commissione ...

Migranti : Juncker - Ue sostiene l'Italia : ANSA, - PARIGI, 11 NOV - "Abbiamo fatto in modo da inserire nella griglia di lettura della flessibilità il costo dell'accoglienza dei Migranti in Italia": lo ha detto il presidente della Commissione ...

Migranti : Juncker - Ue sostiene l'Italia : ANSA, - PARIGI, 11 NOV - "Abbiamo fatto in modo da inserire nella griglia di lettura della flessibilità il costo dell'accoglienza dei Migranti in Italia": lo ha detto il presidente della Commissione ...

Migranti - Salvini : 'Possiamo bloccare i bilanci Ue' e Juncker replica : 'L'Italia rispetti le regole' : Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini , ha commentato l'ultima polemica con Malta , accusata dal Viminale di "regalare bussola e benzina ai Migranti per farli arrivare a Lampedusa". "Abbiamo ...

Juncker : Manovra italiana?Dialogo aperto : E si è detto "preoccupato per il clima antieuropeo che alcuni montano in Italia per ragioni di politica interna".