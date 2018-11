Judo | Grand Prix Tashkent 2018 | Politi | Rosetta e Marchio eliminate agli ottavi di finale

Judo - Grand Prix Tashkent 2018 : Maria Centracchio incanta e si ferma solo in finale nei -63 kg : L’ItalJudo batte un colpo a Tashkent (Uzbekistan) con la splendida prestazione di Maria Centracchio, che conquista un inaspettato argento nei -63 kg femminili in occasione della seconda giornata del penultimo Grand Prix dell’anno. L’azzurra si è resa protagonista di una cavalcata entusiasmante che si è fermata solo nell’atto conclusivo a cospetto della mongola Mungunchimeg Baldorj (bronzo ai Mondiali 2017), la quale ha ...

Judo - Grand Prix Tashkent 2018 : Matteo Piras eliminato al secondo turno dei -66 kg - la kosovara Kelmendi torna al successo nei -52 kg : Il percorso di qualificazione olimpica a Tokyo 2020 continua a Tashkent, in Uzbekistan, con lo svolgimento del penultimo Grand Prix di Judo dell’anno, che terminerà domenica con l’assegnazione degli ultimi titoli. Nella prima giornata l’Italia è stata rappresentata da un solo atleta, Matteo Piras, mentre gli altri componenti della spedizione azzurra combatteranno a partire da domani. Il 25enne azzurro era impegnato nella ...

Judo - riparte la corsa verso le Olimpiadi 2020 : Grand Prix a Tashkent e The Hague - gli italiani convocati : La corsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 entra sempre più nel vivo anche per quanto riguarda il Judo. Nei prossimi due weekend, infatti, si disputeranno due Grand Prix che assegneranno punti pesantissimi per la qualificazione alla rassegna a cinque cerchi. Si incomincerà a Tashkent (Uzbekistan) dal 9 all’11 novembre e poi si volerà a The Hague (Paesi Bassi) dal 16 al 18 novembre. L’Italia sarà presente in Uzbekistan con cinque ...

Judo - due Grand Prix in programma nei prossimo dieci giorni : azzurri impegnati in Uzbekistan e Olanda : Gli atleti azzurri gareggeranno in due Grand Prix in programma nei prossimi dieci giorni prima a Tashkent e poi a The Hague Il calendario della corsa olimpica propone due Grand Prix nell’arco di dieci giorni. Sono i giorni che passano dall’inizio dell’imminente fine settimana in Uzbekistan, con il Grand Prix a Tashkent da venerdì 9 a domenica 11, alla fine del Grand Prix successivo a The Hague, in Olanda, da venerdì 16 a ...

Judo - Grand Slam Abu Dhabi 2018 : assegnati gli ultimi cinque titoli nelle categorie pesanti : La terza e ultima giornata del Grand Slam Abu Dhabi 2018 di Judo è terminata con le fasi finali delle ultime cinque categorie di peso previste dal programma: -78 e +78 kg femminili, -90, -100 e +100 kg maschili. Nessun italiano in gara quest’oggi, visto che la nostra unica rappresentante in questo Slam, Odette Giuffrida, ha combattuto nella prima giornata della kermesse emira. Nei -78 kg femminili ha trionfato una delle stelle della ...

Judo - Grand Slam Abu Dhabi 2018 : Odette Giuffrida torna alla vittoria - l’Italia può sorridere : Il quarto (e penultimo) Grand Slam della stagione di Judo, che si è svolto in questi giorni ad Abu Dhabi, ha regalato una gioia immensa alla nazionale azzurra con la splendida medaglia d’oro di Odette Giuffrida nei -52 kg femminili. L’Italia si è presentata negli Emirati Arabi Uniti solo con una Judoka dopo gli ottimi risultati raccolti dalla selezione Under 21 ai Mondiali Junior di Nassau (edizione record per la nostra nazionale con ...

Judo - Grand Slam Abu Dhabi 2018 : Franssen e Pinot festeggiano al femminile - Muki e Shavdatuashvili tra gli uomini : La seconda giornata del Grand Slam Abu Dhabi 2018 di Judo è andata in archivio con lo svolgimento del torneo di quattro categorie, due femminili e due maschili. Non erano impegnati atleti azzurri, che non saranno presenti neanche nelle gare dell’ultima giornata del programma. Nei -63 kg femminili ha conquistato il successo l’olandese Franssen sconfiggendo prima la tedesca Trajdos e successivamente la slovena Leski nell’atto ...

VIDEO Odette Giuffrida Judo - la vittoria nel Grand Slam di Abu Dhabi. Sconfitta Majlinda Kelmendi in finale : Un’impresa clamorosa, nel remake della finale per l’oro delle Olimpiadi di Rio 2016. A due anni di distanza Odette Giuffrida si prende la sua parziale rivincita: nel Grand Slam di Abu Dhabi di judo l’azzurra batte nell’atto conclusivo la kosovara Majlinda Kelmendi, dopo 3’15” di incontro, chiudendo in trionfo. Da segnalare la resa di Kelmendi, sfida che è terminata per il ritiro della kosovara a causa di un problema al ...

Judo - Grand Slam Abu Dhabi 2018 : LA RINASCITA di Odette Giuffrida! Vittoria sensazionale - battuta in finale la fuoriclasse Kelmendi! : Odette Giuffrida ha compiuto un’autentica impresa ed ha vinto la medaglia d’oro nel Grand Slam di Abu Dhabi! Nella prima giornata della rassegna l’Italia ha schierato la sua unica rappresentante nei -52 kg femminili: la medaglia d’argento olimpica in carica Odette Giuffrida. La Judoka italiana, reduce da un periodo post-Rio tormentato da una lunga serie di infortuni e dalla deludente eliminazione al primo turno dei ...

Judo - Grand Slam Abu Dhabi 2018 : Odette Giuffrida a caccia di un risultato di prestigio dopo la delusione iridata : Dal 27 al 29 ottobre si disputerà il Grand Slam Abu Dhabi 2018 di Judo, la prima competizione seniores di primo livello dopo i Campionati del Mondo di Baku di un mese fa. Saranno 372 i Judoka che saliranno sul tatami, di cui 230 uomini e 142 donne, per incamerare punti importanti nel ranking mondiale valido ai fini della qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Nella start list dell’evento figurano due “numeri 1” del ...

Fabio Basile/ Video - il Judoka ha attirato l'attenzione di Cecchi Paone (Grande Fratello Vip) : Nella casa del Grande Fratello Vip Fabio Basile ha attirato l'attenzione del nuovo arrivato Alessandro Cecchi Paone. L'atleta ha anche avuto modo di allenarsi.(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 12:34:00 GMT)

Judo - Matteo Marconcini torna dopo l’infortunio : “Avevo paura - ora alzo l’asticella verso il Grand Slam di Osaka” : Matteo Marconcini è tornato a combattere nel weekend dopo addirittura 416 giorni di assenza del tatami a causa di un infortunio. L’aretino si era messo al collo la medaglia d’argento ai Mondiali 2017 perdendo la finale degli 81 kg contro il tedesco Alexander Wieczerzak ma poi un incidente lo ha costretto ai box e soltanto lo scorso fine settimana si è rivisto in gara, conquistando un altro argento l’European Cup di Malaga. Il ...

