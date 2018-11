Jimi Hendrix | film e mostra sul chitarrista | la sorellastra | ' Falsità sulla sua

Blastingnews

(Di domenica 11 novembre 2018) Ottime notizie per tutti i fan di: ladelamericano, Janie, intervistata da Simona Orlando, giornalista de Il Messaggero, fa sapere che sta lavorando a due iniziative molto interessantifigura dello storico musicista di Seattle. Janieal momento è l'unica referente della fondazione dedicata a: il primo progetto in ballo ha a che fare con unainterattiva e itinerante, come quella fatta in onore dei Pink Floyd VIDEO.documentario L'altro progetto invece sempre più concreto e riguarda la pubblicazione di undocumentario VIDEO con immagini inedite, tratte dal suo ultimo concerto alle Hawaii, a Maui, del 1970, uno show tenuto nei pressi del vulcano dell'isola, il 30 luglio del 1970. Janie ha detto di essere stata di recente alle Hawaii per lavorare al documentario e raccogliere le testimonianze di ...