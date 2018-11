Italiani sempre più a piedi e in bici

L'ultima di Laura Boldrini : "Ho sempre avuto a cuore il benessere degli Italiani" : Laura Boldrini (ancora) all'attacco. L'ex presidente della Camera dei deputati, ospite a Stasera Italia su Rete4 è tornata a criticare con forza il Decreto Sicurezza appena varato dal Senato, che porta il nome del ministro dell"Interno Matteo Salvini.Un Salvini e un provvedimento per i quali la Boldrini spende parole di rimprovero: "Salvini non ha temi e si trincera dietro a un 'non voglio che mi si rovini la giornata'. È difficile portare via ...

[L'intervista] Ecco perché Facebook viene usato sempre meno dagli Italiani come mezzo di informazione : Negli ultimi giorni ha fatto molto scalpore il post della Isoardi che ha comunicato al mondo di aver lasciato Salvini tramite post su Instagram e una foto #aftersex. Quale è la sua lettura di questo ...

Tumore alla prostata : uomini Italiani sempre più a rischio perché poco informati e timorosi : Gli italiani sono poco informati in materia di Tumore alla prostata disattenti, ma sono consapevoli delle problematiche e dei rischi urologici. Il rapporto tra gli uomini e la salute maschile secondo gli urologi italiani, è stato analizzato in un’indagine Doxa Pharma, presentata a Milano e realizzata in occasione di «Movember», campagna mondiale che si svolge nel mese di novembre per la sensibilizzazione sulle malattie urologiche, sostenuta in ...

Premio Strega ragazzi e ragazze - sempre meno Italiani finalisti : Sono state selezionate le due cinquine finaliste alla quarta edizione del Premio Strega ragazze e ragazzi, promosso da Fondazione Maria e Goffredo Bellonci e da Strega Alberti Benevento - ...

Perché la 'sinistra' è sempre contro gli Italiani? - di Marcello Veneziani · IxR : Mettete in fila queste vicende diverse e traete la conclusione: di fronte a ogni evento storico, giudiziario, di cronaca nera, la sinistra mediatica, politica, intellettuale e di potere, è sempre ...

Stress - Italiani sempre più ossessionati da smartphone - controllano in continuazione i social : i dati dell’indagine di Brainzone : “Gli italiani sono troppo Stressati, non dedicano il giusto spazio allo stimolo del cervello con utili esercizi di training mentale, hanno cattive abitudini come le poche ore di sonno notturno, una dieta non sempre equilibrata e una vita troppo frenetica. Il 67% degli intervistati è in preda a una vera e propria ossessione per il proprio smartphone, il 19% controlla mail e stories sui social in continuazione mentre quasi uno su due ammette di ...

Eutanasia - Italiani sempre più favorevoli. Rinviata la decisione su dj Fabo e Cappato : Marco Cappato è accusato di aiuto al suicidio per la morte di Fabiano Antoniani, Dj Fabo. La Corte Costituzionale chiede al...

Migrantes - pubblicato il Rapporto 2018 : sempre più Italiani all'estero : In generale, gli italiani partiti da gennaio a dicembre 2017 sono andati in 193 località del mondo di ciascuna realtà continentale ma soprattutto in Europa, 70%, e in America, 22,2%, e, più nel ...

Grazie Google per siti Web Italiani sempre più scadenti : I siti Web italiani sono sempre più scadenti, perché? Dobbiamo ringraziare Google per questo, come del resto per quasi ogni altra cosa avvenga in rete dato che l’azienda di Mountain View ricopre il ruolo di monopolista, almeno nel mercato europeo. Google e Google News: richiesta sempre più quantità Quantità invece di qualità, è questa la svolta che ha messo la parola fine definitiva ai siti Web italiani. Google introduce costantemente ...

Eutanasia - Italiani sempre più favorevoli. E si fa strada anche il "suicidio di Stato" : Oggi la decisione della Corte Costituzionale sul processo a Marco Cappato accusato di aiuto al suicidio per la morte di...

Unimpresa - Italiani sempre più formichine : famiglie non spendono - in un anno 26 miliardi in banca : 'La crisi politica e le tensioni finanziarie spaventano gli italiani: il risultato è che il denaro non circola. Le aziende non investono e le famiglie non spendono, preferendo accumulare: in banca ...

Gli Italiani sono sempre più euroscettici - Eurobarometro : 'Solo il 44% voterebbe per restare in Ue - dato peggiore dei 28' : In un ipotetico referendum sulla falsariga di quello della Brexit , solo il 44% degli italiani voterebbe per restare nell'Ue . E' il dato peggiore dei 28 , dove in media si registra il 66% di "remain",...

Censis : gli Italiani amano sempre più smartphone e servizi Web : Il 15° Rapporto sulla comunicazione del Censis ci racconta di un'Italia sempre più sul Web, frutto dell'enorme diffusione degli smartphone L'articolo Censis: gli italiani amano sempre più smartphone e servizi Web proviene da TuttoAndroid.