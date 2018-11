Isola della Scala | Verona Iniziata la Festa | dedicata al più popolare piatto veronese…

Maltempo Genova : gli studenti della frazione Isolata andranno a scuola - aperto un percorso pedonale : E’ stato già aperto il percorso pedonale che permettera’ il transito a circa 300 persone residenti a San Carlo di Cese sulle alture di Pegli Voltri, rimaste isolate per il crollo della strada in localita’ Carpenara, franata per le forti piogge. Un’opera resa possibile grazie al lavoro congiunto della Protezione civile regionale e della Protezione civile comunale, insieme ai Vigili del Fuoco, e al Municipio 7 che da questa ...

Maltempo Sicilia - Ferrovie : “Verso la riattivazione della circolazione in tutta l’Isola” : Si completa, nel fine settimana, la riattivazione delle linee ferroviarie Siciliane ancora interrotte per le conseguenze dell’eccezionale ondata di Maltempo che ha interessato la Sicilia la scorsa settimana. Dopo il completamento dei lavori di ripristino dell’infrastruttura ferroviaria da parte dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) fra Caltanissetta Xirbi e Fiumetorto, domani mattina riprendera’ la ...

Bomba ritrovata nei fondali della penIsola sorrentina : con la bonifica spuntano reti - nasse e rifiuti : Tra decine di nasse, reti da pesca, pezzi di barca, ancore, una marmitta di un camion e altri ingombranti è spuntato fuori anche un ordigno bellico della seconda guerra mondiale. Si è conclusa nel migliore dei modi la due giorni organizzata dal Parco Marino di Punta Campanella. Obiettivo, grazie a un finanziamento della città Metropolitana di Napoli, la bonifica dei fondali di alcune zone della penisola sorrentina, rimuovendo in particolare gli ...

Hill's Pet Nutrition & L'Isola dei Tesori : Al via la terza edizione della partnership per donare fino a 25.000 pasti al Rifugio di Fido e ... : Per Hill's, la scienza è il primo ingrediente per perseguire quest'obiettivo: grazie a uno staff di esperti che conta più di 220 professionisti tra veterinari, scienziati e nutrizionisti per animali, ...

L’Isola di Pietro 2 - anticipazioni puntata 11 novembre : l’ombra dell’HIV sui giovani della fiction : L’Isola di Pietro 2 torna in onda la prossima settimana, l’11 novembre, con la quarta puntata in cui si continuerà a mettere insieme sul giallo della morte della compagna prima e della figlia di Silas poi. L’imprenditore sembra ormai pronto a collaborare con la polizia ma quando riceve la lettera di richiesta di riscatto cerca di fare tutto da solo per poi scoprire che si trattava solo di una falsa pista, il padre di Fabrizio ...

Maltempo - riaperta strada della Valmalenco : raggiungibili i 5 comuni Isolati : Alle 20 di oggi si e’ spezzato l’isolamento e l’unica strada che collega la Valmalenco al capoluogo e al resto della Valtellina, seppure a senso unico alternato, e’ stata riaperta al traffico in serata per gli oltre 6 mila residenti di 5 comuni della vallata alpina dopo la frana che lunedi’ sera aveva interrotto la circolazione nel territorio del Comune di Torre Santa Maria (Sondrio). Molti abitanti che volevano ...

Collisione tra navi al largo della Corsica : la “marea nera” raggiunge l’Isola di Porquerolles [GALLERY] : 1/12 AFP/LaPresse ...

L’Isola di Pietro 2 - Caterina ritorna a vedere? Anticipazioni sul futuro della ragazza : Anticipazioni L’Isola di Pietro 2: Caterina rimarrà cieca a vita? Caterina ritorna a vedere? Le Anticipazioni de L’Isola di Pietro 2 ci danno nuovamente la conferma che sarà lei una delle protagoniste di questa seconda stagione. Caterina Rovandi (Alma Noce) è stata vittima di un terribile incidente causato da suo padre. Ha iniziato un inseguimento […] L'articolo L’Isola di Pietro 2, Caterina ritorna a vedere? ...

L’Isola DI PIETRO 2 - cast anticipazioni e trama della fiction di Canale 5 : Grande ritorno per la fiction L’ISOLA di PIETRO, che vede Gianni Morandi protagonista anche della seconda stagione, in arrivo su Canale 5 in prima serata da domenica 21 ottobre 2018 e per sei puntate. Nuove avventure e misteri da svelare attendono il pediatra PIETRO Sereni (Gianni Morandi) e la sua famiglia, e per i nuovi personaggi che arriveranno a cambiare le carte in tavola: in particolare Isabella Sulci (Lorella Cuccarini), che farà tornare ...

L’Isola di Pietro 2 - anticipazioni e sinossi della nuova stagione al via il 21 ottobre su Canale 5 : L’Isola di Pietro 2 prende il via proprio oggi, 21 ottobre, dopo il successo della prima stagione, su Canale 5. La serie, coprodotta da RTI e Lux Vide, sarà ancora ambientata nel suggestivo panorama dell’ isola di San Pietro, mentre il protagonista è Gianni Morandi nei panni di Pietro Sereni, pediatra rimasto vedovo, che trascorre la sua vita tra le corse mattutine e l’ospedale della cittadina di Carloforte. I segreti inconfessabili ...

Si chiude lo stargate ortodosso a Roma - ma per Francesco la via della seta parte dalla penIsola coreana : Nel comunicato ufficiale della Santa Sede sull'udienza al Presidente sudcoreano non c'è nessun accenno ad un invito ed ad una possibile visita in Corea del Nord. Ma Papa Francesco "ha detto che potrebbe visitare Pyongyang quando ufficialmente invitato". Così ha riferito il portavoce del presidente sud-coreano Moon Jae-in, citato dall'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, al termine dell'udienza concessa dal Pontefice al cattolico ...

Solitudine e autoIsolamento alla Giornata Mondiale della Balbuzie. : Giornata Mondiale della Balbuzie se non affrontata la balbuzie è Solitudine e autoisolamento un problema per oltre 1 milione di italiani

Retroscena Ferrari - rapporti tesissimi tra Vettel e Arrivabene : il tedesco Isolato dal resto della squadra : Secondo quanto filtra da Maranello, i rapporti tra Vettel e la squadra sarebbero ai minimi storici dopo alcune decisioni prese nel corso di questa stagione Il Mondiale è ormai andato, la Ferrari si lecca le ferite e si interroga sui numerosi errori commessi nell’arco dell’intera stagione. Photo4/LaPresse Leggerezze che portano soprattutto la firma di Sebastian Vettel, colpevole di aver gettato al vento numerosi punti ...

L’Isola di Pietro 2 al via con uno spettacolare incidente e una vittima : il video dei primi minuti della nuova stagione : Un vero e proprio boom sarà quello che darà il via a L’Isola di Pietro 2. La nuova stagione della fiction con Gianni Morandi prenderà il via domenica sera nel prime time di Canale 5 con la prima puntata e con un rocambolesco incidente che lascerà tutti con il fiato sospeso sin dai primi minuti. Mediaset ha rilasciato un video in cui mostra i primi minuti della nuova stagione e ancora una volta sarà proprio Pietro, impegnato nella sua ...