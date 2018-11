Irama | il nuovo singolo parla di Giulia De Lellis? Il riferimento a Damante

Chi è Irama - il nuovo fidanzato di Giulia De Lellis : Giulia De Lellis è di nuovo innamorata. Il fidanzato della star di Instagram, arrivato dopo la rottura con Andrea Damante, è Irama, ex protagonista di Amici di Maria De Filippi. Classe 1995, Irama si chiama in realtà Filippo Maria Fanti. Il suo nome d’arte deriva da una parola malese che vuol dire “ritmo”. Originario di Carrara, il cantante vive ormai da anni a Monza, dove ha iniziato a studiare musica sin da piccolo, ...

Giulia De Lellis ha un nuovo amore : fotografata tra le braccia di Irama. Guarda le FOTO : La storia d’amore fra Andrea Damante e Giulia De Lellis ha fatto sognare un po’ tutti, chi più e chi meno. Da Uomini e Donne al Grande Fratello Vip hanno fatto emozionare i telespettatori.... L'articolo Giulia De Lellis ha un nuovo amore: FOTOgrafata tra le braccia di Irama. Guarda le FOTO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Giulia De Lellis ha un nuovo amore : fotografata tra le braccia di Irama. Guarda le FOTO : La storia d’amore fra Andrea Damante e Giulia De Lellis ha fatto sognare un po’ tutti, chi più e chi meno. Da Uomini e Donne al Grande Fratello Vip hanno fatto emozionare i telespettatori.... L'articolo Giulia De Lellis ha un nuovo amore: FOTOgrafata tra le braccia di Irama. Guarda le FOTO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Giulia De Lellis di nuovo fidanzata. Beccata fra le braccia di Irama : La storia d'amore fra Andrea Damante e Giulia De Lellis ha fatto sognare un po' tutti, chi più e chi meno. Da Uomini e Donne al Grande Fratello Vip hanno fatto emozionare i telespettatori. Poi ...

Il video di Bella e Rovinata - il nuovo singolo di Irama da Giovani prima del tour in partenza a novembre : “Bella e Rovinata” è l’ultimo singolo di Irama uscito il 19 ottobre, lo stesso giorno in cui è stato pubblicato l’album “Giovani”. È l’apripista del disco, la prima su dieci tracce che arrivano dopo i grandi successi di quest’ultimo anno post vittoria ad Amici di Maria De Filippi. L’album “Giovani” si è subito posizionato primo nella classifica FIMI per quanto riguarda le vendite della settimana, e sono tantissimi i fan che accorrono ...

DIramata l'allerta meteo : il nuovo bollettino della Protezione civile : Allarme nubifragi fino a lunedì: previste piogge eccezionali su molte Regioni italiane. Attenzione a fulmini e grandinate...

La video intervista a Irama sul nuovo album : “Giovani per me è stato una necessità” : Ecco cosa ci ha raccontato The post La video intervista a Irama sul nuovo album: “Giovani per me è stato una necessità” appeared first on News Mtv Italia.

Audio e testo Bella e rovinata di Irama - il nuovo singolo con l’album Giovani : Bella e rovinata di Irama è il nuovo singolo disponibile da oggi, venerdì 19 ottobre, insieme all'album Giovani. La canzone racconta una storia d'amore rude e il rapporto tra uomo e donna, bisogno si l'uno dell'altro. Bella e rovinata di Irama racconta l'amore reale di due persone intenzionate a viversi realmente e a completarsi a vicenda, amandosi tutti i giorni. Qui l'amore è ben altro che quello delle favole, è un amore concreto che non si ...

Irama - il successo dopo Amici : “Il rapporto con mio padre e il mio nuovo album” : Irama si racconta dopo il successo ottenuto con Amici: “Ecco come sarà il mio nuovo album” Per Irama è arrivato un grande successo dopo la vittoria della passata edizione di Amici di Maria De Filippi. Il cantante è riuscito a conquistare proprio tutti, tanto che è pronto a pubblicare un altro album. Due dischi nello […] L'articolo Irama, il successo dopo Amici: “Il rapporto con mio padre e il mio nuovo album” ...

Le date dell’instore tour di Irama per Giovani - il nuovo album in uscita ad ottobre : Le prime date dell'instore tour di Irama per Giovani sono state annunciate. La prima parte del calendario di instore è stato comunicato oggi sui social network e comprende numerosi appuntamenti firmacopie in tutta Italia. Giovani è il nuovo disco di inediti di Irama in uscita il 19 ottobre con Warner Music. Il 5 ottobre è stata resa disponibile una speciale versione autografata dall'artista su Amazon, esaurita nel giro di poche ...

In Campania dIramato un nuovo avviso di criticità meteo di colore giallo : La Protezione civile campana ha diramato un nuovo avviso di criticità meteo di colore giallo per temporali valido a partire

Irama - 'Giovani' è il titolo del nuovo album : come pre-acquistarlo su Amazon : Il cantante, vincitore dell'ultima edizione di Amici, presenta il nuovo album. Giovani sarà acquistabile in versione...

Copertina e tracklist di Giovani - il nuovo album di Irama anche in edizione autografata : Copertina e tracklist di Giovani sono disponibili alla fine di questo post. Il nuovo album di Irama arriva ad ottobre dopo il grande successo in classifica dell'ep Plume. Giovani verrà rilasciato il 19 ottobre con Warner Music e dal 5 ottobre sarà disponibile anche in una speciale versione autografata acquistabile solo ed esclusivamente su Amazon, dalle ore 14.30. "Giovani è un disco eclettico che racchiude al suo interno diversi colori che ...

Irama ha annunciato l’uscita del nuovo album “Giovani” : ecco la tracklist! : Uscirà il 19 ottobre The post Irama ha annunciato l’uscita del nuovo album “Giovani”: ecco la tracklist! appeared first on News Mtv Italia.