iOS 12 | iPhone 8 e iPhone X potrebbero avere problemi

iPhone X e iPhone 8/8+ : prestazioni volutamente ridotte con iOS 12 - 1 : iPhone X e iPhone 8 e iPhone 8 Plus hanno ricevuto l’aggoirnamento ad iOS 12,1 e con questo anche la riduzione delle prestazioni a causa della batteria. Tim Cook, CEO Apple dalla morte di Steve Jobs, aveva assicurato che i modelli 2017 avevano aggiornamenti hardware che non necessitavano di questa riduzione e invece… iPhone X e iPhone 8/8+ e iOS 12,1 Ci risiamo, dopo appena un anno dal lancio di iPhone X e iPhone 8/8+ arriva la ...

iOS 12.1 - anche iPhone 8 e X potrebbero “rallentare” : L’aggiornamento ad iOS 12.1 che Apple ha iniziato a diffondere in questi giorni non conterrà soltanto emoji e nuove funzionalità, ma porterà a bordo di iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X una soluzione precedentemente destinata solo ai dispositivi meno recenti: la limitazione delle capacità del processore già attiva su iPhone 7 e precedenti. Il sistema di controllo serve a preservare il corretto funzionamento dei telefoni anche in presenza ...

Riduzione prestazioni su iPhone X e 8 con iOS 12.1 : quando e se può accadere : A partire da iOS 12.1 anche i più recenti iPhone X e 8 potrebbero subire dei rallentamenti voluti al fine di evitarne lo spegnimento improvviso. Il nuovo aggiornamento, rilasciato martedì scorso, ha annunciato che quando già in corso per dispositivi più datati (quelli nel range compreso tra iPhone 6 e iPhone 7) fosse stato predisposto anche per la generazione 2017. Si tratta di una gestione delle perfomance, cui si ricorrerà solo ed ...

iOS 12.1 - Apple porta la “gestione delle prestazioni” su iPhone 8/8 Plus e iPhone X : Con il rilascio di iOS 12.1, Apple ha attivato anche sugli iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X la funzione che va a gestire le prestazioni dello smartphone in base al deterioramento della batteria leggi di più...

Nuove emoji su iPhone iOS 12.1 sono 70 le emoji su aggiornamento : aggiornamento iOS 12.1 iPhone arrivano 70 Nuove emoji da usare nei messaggini e su Whatsapp scopriamo assieme quali Nuove emoji potrai usare con iPhone.

iPhone : sono arrivati 70 nuovi emoji - CuriOSità - news ed informazioni : Per gli amanti dello sport, l'azienda di Cupertino ha introdotto skateboard e la racchetta di lacrosse. Come visualizzare le nuove emoji Per visualizzare le nuovo emoji a disposizione basteranno ...

Carrellata di novità aggiornamento iOS 12.1 e fastidiOSi problemi risolti sugli iPhone : Come ampiamente preannunciato, l'aggiornamento iOS 12.1 è tra noi: il firmware ha iniziato la sua diffusione nella serata di ieri sera e le novità introdotte su vecchi e nuovi iPhone non sono poche così come i piccoli grandi problemi risolti dagli sviluppatori, evidenziati nel changelog ufficiale del firmware. Le novità più rilevanti introdotte dall'aggiornamento iOS 12.1 che pesa 392.3 MB sono quattro. Per tutti gli iPhone compatibili (dal ...

Disponibile iOS 12.1 per iPad e iPhone - : Le emoji sono utilizzate da persone di tutto il mondo per comunicare e iOS 12.1 porta sulla tastiera un numero ancora maggiore di personaggi, tra cui nuove emoji per la torta della luna, busta regalo ...

iOS 12 blocca l’utilizzo di GrayKey per sblocco iCloud di iPhone ed iPad : iOS 12 chiude la possibilità di usare GrayKey per sbloccare iPhone ed iPad anche con blocco attivo. Apple dunque chiude la porta agli hacker ed enti governativi che vogliono scassinare i loro dispositivi Con iOS 12 non sarà possibile usare GrayKey per accedere ad iPhone ed iPad senza password Apple con iOS 12 ha introdotto […]

iOS12 - GreyKey addio : gli iPhone sono a prova di polizia : A quanto pare l'ultima versione del sistema operativo proteggerebbe gli iPhone da qualsiasi intromissione di polizia e agenzie federali statunitensi, rendendo inutile il ricorso alla prodigiosa scatoletta sblocca-passcode

iPhone XS e XS Max - con iOS 12.1 risolto il “beautygate” : Ne avevamo parlato poco dopo la commercializzazione dei nuovi iPhone XS e XS Max circa il “problema” della fotocamera anteriore dei nuovi melafonini. Sembrava, infatti, che questa fosse affetta da “beautygate“, applicava un filtro bellezza leggi di più...

Apple ha diffuso un aggiornamento di iOS 12 per risolvere il problema degli iPhone XS che non avviavano la ricarica : Apple ha diffuso iOS 12.0.1, la prima versione di aggiornamento del suo nuovo sistema operativo per gli iPhone e gli iPad, disponibile da tre settimane. L’aggiornamento risolve un problema segnalato da diversi proprietari di iPhone XS e iPhone XS Max, The post Apple ha diffuso un aggiornamento di iOS 12 per risolvere il problema degli iPhone XS che non avviavano la ricarica appeared first on Il Post.