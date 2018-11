Inter | Zhang approva | Marotta al fianco di Ausilio

Inter-Atalanta - che affari fra Zhang e Percassi : Mancini il prossimo colpo : affari, trattative, che spesso vanno anche oltre il mondo del pallone, con due famiglie strettamente legate fra loro n onostante la distanza importante, almeno kilometrica fra Bergamo e la Cina. ...

Inter - Thohir si trasferisce all'Oxford : 'Zhang sarà un ottimo presidente - è la scelta migliore' : È un uomo d'affari di alto profilo ed è stato sempre più coinvolto nel mondo dell'entertainment, dell'editoria e dei canali sportivi su piattaforme digitali. Lo conosco da molto tempo e insieme a ...

Le ambizioni di Steven Zhang : «i mercati globali sono il futuro dell'Inter» : Steven Zhang è intervenuto all'Expo di Shangai per parlare del futuro dell'Inter, destinata ad entrare nel mondo dei mercati globali

Inter - Steven Zhang si schiera dalla parte di Mou : like al suo gesto allo Stadium : José Mourinho è rimasto nei cuori dei tifosi dell'Inter che non l'hanno mai dimenticato anche a distanza di quasi nove anni dal suo addio. Lo Special One, in due anni sulla panchina nerazzurra, ha ...

Zhang - l'Inter guarda ai mercati globali : ANSA, - MILANO, 8 NOV - "l'Inter continuerà a impegnarsi sui mercati globali". Il neopresidente del club nerazzurro, Steven Zhang, allarga gli orizzonti della società milanese in termini commerciali, ...

Inter - Zhang : «Continueremo a impegnarci sui mercati globali» : Il neo presidente Interista Steven Zhang è atterrato a Shanghai e ha visitato lo stand del club nerazzurro presso il China International Import Expo. L'articolo Inter, Zhang: «Continueremo a impegnarci sui mercati globali» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Esultanza Mourinho - il presidente dell'Inter Steven Zhang mette un like al suo video su Istagram : La "famiglia interista" di cui ha parlato a fine gara José Mourinho durante l'intervista in cui ha spiegato i motivi del gesto che ha tanto fatto discutere spaccando persino la stampa inglese, non ...

Inter - Zhang soddisfatto : “orgoglioso di questa squadra” : “Una squadra che merita tutto. Sono molto orgoglioso”. Il presidente dell’Inter Steven Zhang commenta così, con un post su Instagram, il pareggio dei nerazzurri contro il Barcellona in Champions League. Il numero 1 Interista si gode cosi’ i “suoi” giocatori, nel suo esordio in Europa da presidente dopo la nomina dello scorso 26 ottobre. Nella nottata, il figlio di Zhang Jindong ha inoltre dedicato alla ...

Inter : esordio per Zhang al pranzo Uefa : ANSA, - MILANO, 6 NOV - esordio da presidente dell'Inter per Steven Zhang al meeting Uefa con il Barcellona, prima della sfida di Champions League fra i nerazzurri e i blaugrana stasera a San Siro. Il ...

Inter col morale alle stelle - Zhang crede nell’impresa : “siamo pronti per affrontare il Barcellona!” : Steven Zhang è conscio delle difficoltà che la gara contro il Barcellona presenta, ma quest’Inter può sorprendere ancora L’Inter vola sulle ali dell’entusiasmo ed il patron Steven Zhang punta con decisione a battere il Barcellona. Gli spagnoli sono i prossimi avversari nel girone di Champions League e, dopo la sconfitta al Camp Nou, sbarcheranno domani a San Siro in un ambiente che sarà di certo caldissimo. La gara sarà ...

