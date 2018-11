Inter | non basta un super Handanovic | la difesa si scopre fragile

Atalanta-Inter 4-1 - Serie A : tracollo dei nerazzurri contro la Dea. Hateboer e Mancini decisivi - non basta Icardi : Clamoroso tonfo dell’Inter nel lunch match della dodicesima giornata di Serie A. I nerazzurri, reduci da sette vittorie consecutive in campionato, sono crollati per 4-1 sul campo dell’Atalanta che ha giocato una partita perfetta e ha sorpreso i rivali di fronte al proprio pubblico. I ragazzi di Luciano Spalletti sprecano l’occasione per agganciare il Napoli al secondo posto, a solo tre lunghezze dalla Juventus, mentre gli ...

Pd - Renzi : “Non mi Interessa battere Zingaretti ma barbarie M5s-Lega. Chiederò dimissioni governo - mi farò incatenare” : Durissimo attacco del senatore Pd Matteo Renzi contro il portavoce del presidente del Consiglio, Rocco Casalino, nel corso del suo intervento alla convention di Salsomaggiore: “Mi rivolgo qui a una persona squallida che si chiama Rocco Casalino, che stamattina ha rilasciato una intervista in cui diceva che mi dovrei vergognare perché ho strumentalizzato mia nipote. Dico a Casalino, superpagato con un superstipendio da parte dei cittadini ...

Domenica In – Nona puntata del 11 novembre 2018 – Asia Argento - Jerry Calà - Giampaolo Morelli tra gli ospiti. Talk - Interviste - giochi. : Mara Venier è tornata a Domenica In. La zia di tutti è tornata al suo programma del cuore, al suo primo amore, quello che le ha dato la grande popolarità e tanto successo. E il programma è tornato ai fasti di un tempo: finalmente dopo anni una struttura precisa, una scenografia e uno studio degni di un grande programma, ritmo nella conduzione e nella scaletta degli argomenti.E Mara, con la sua simpatia, la sua sincerità, il suo essere ...

Pesci oroscopo Paolo Fox Novembre 2018 : fai piazza pulita di chi non ti Interessa più : Quelli che ancora non hanno trovato la persona giusta son ancora più pensierosi! Innanzitutto bisogna smetterla di pensare che il mondo ce l'abbia con te: sei una persona dotata di una sensibilità ...

Demichelis ed il retroscena sulla finale Inter-Bayern Monaco : “non riuscivo a giocare per le emorroidi” : Martin Demichelis ha raccontato alcuni dettagli della finale di Champions League tra Inter e Bayern Monaco nella quale Milito dominò Martin Demichelis è tornato a parlare della cocente sconfitta nella finale di Champions League persa dal suo Bayern Monaco contro l’Inter. Il difensore non si dà pace per quella gara decisamente sottotono da parte sua, forse anche a causa di qualche problema fisico: “Certo che mi fa male, non sapevo se ...

Inter - Spalletti non vuole cali di concentrazione : “l’Atalanta vale l’alta classifica. Nainggolan? Non ci sarà” : L’allenatore dell’Inter ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Atalanta, chiedendo ai suoi uomini di non sottovalutare i nerazzurri “Farsi ritrovare nella condizione mentale di valutare la prossima partita una estensione della Champions è fondamentale“. E’ la precondizione che il tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, chiede ai suoi per affrontare nella maniera giusta la ...

Portofino - caro Toti - la strada Interna al parco non va allargata. Ecco perché : E no, caro governatore Toti, altro che “ambientalismo malato”! Dalle immagini che vi mostriamo si evince chiaramente che la strada fra Portofino Vetta e il borgo non solo è bellissima, con il suo antico selciato e il sinuoso tracciato rispettoso della conformazione naturale del Monte, ma soprattutto è già ora sufficientemente larga da consentire il transito di mezzi di emergenza. Ecco il video e i lettori possono giudicare da soli. ...

Intervista a Di Maio : “Sulla prescrizione non ha vinto Salvini” : Prima di salire sull’elicottero si lascia andare a una promessa solenne: «Ho deciso di passare le vacanze di Natale qui in Veneto, in mezzo alle meraviglie della vostra terra. I parlamentari del M5S hanno deciso di devolvere 2 milioni dei loro stipendi alle vittime del maltempo. Il governo è al vostro fianco». Luigi Di Maio è a Malga Ciapela, ai pi...

Migranti - la denuncia della nave Mare Jonio : "Malta ritarda avviso di soccorso - non vuole che Interveniamo" : Le accuse arrivano dall'imbarcazione di Mediterranea, attualmente nelle acque Sar libiche e maltesi. "Allarme diramato 9 ore dopo, messe in pericolo 30 persone a bordo di un gommone"

Un futuro ancora da scrivere - Ocon rivela : “non mi Interessano altre categorie - voglio correre in F1” : Il pilota francese ha sottolineato di non avere nessuna intenzione di abbandonare la Formula 1 Il futuro di Esteban Ocon resta appeso ad un filo, il francese è ancora a caccia di un sedile per la prossima stagione ma le opzioni cominciano a scarseggiare. Photo4 / LaPresse L’unica carta da giocare resta la Williams, al momento l’unico team in grado di poter ingaggiare il driver transalpino, che lascerà la Force India al termine ...

Skriniar : 'Non penso di lasciare l'Inter' - : Il difensore dell'Inter Milan Skriniar ha parlato dei nerazzurri in un'intervista a Dazn: 'Come ho detto prima non penso a queste cifre di cui si parla. penso al mio lavoro e a farlo come meglio crede.

Intervista – Erri De Luca : «Oggi la gioventù è una minoranza compressa che non alza il dito contro gli adulti» : Operaio, muratore, camionista ed ex militante di Lotta Continua, Erri De Luca è uno degli autori della letteratura contemporanea tra i più apprezzati per il quale vivere è sinonimo di passione, quella intesa alla latina, che passa dal dolore per non arrendersi agli eventi in nome di un’ideale da perseguire e proteggere. Era il 1989 quando Feltrinelli stampò il suo romanzo d’esordio “Non ora, non qui” e l’Italia si accorse di un nuovo ...

Alfonso Signorini : Ecco Perchè Non è Intervenuto allo Scontro Corona-Blasi! : Alfonso Signorini, spiega Perchè non è Intervenuto allo Scontro tra Ilary Blasi e Fabrizio Corona, avvenuto in diretta durante una puntata del Grande Fratello Vip. Ecco la verità! Qualche sera fa, Alfonso Signorini ha presenziato presso il nuovo programma condotto da Piero Chiambretti, “La Repubblica Delle Donne” nel quale ha avuto modo di spiegare per quale motivo non è Intervenuto alla lite tra Ilary Blasi e Corona, scatenatasi ...

Inter - Ranocchia mister "zero minuti". Il più longevo non gioca mai : Per anzianità sarebbe il capitano nerazzurro, e in passato lo è anche stato. Le sue presenze con l'Inter sono 188, il trofeo 1, la coppa Italia 2010-11. Le presenze in questa stagione, invece, sono ...