Inter mai uguale a se stessa Spalletti se ne inventa dodici

Intervista a Di Maio : “Sulla prescrizione non ha vinto Salvini” : Prima di salire sull’elicottero si lascia andare a una promessa solenne: «Ho deciso di passare le vacanze di Natale qui in Veneto, in mezzo alle meraviglie della vostra terra. I parlamentari del M5S hanno deciso di devolvere 2 milioni dei loro stipendi alle vittime del maltempo. Il governo è al vostro fianco». Luigi Di Maio è a Malga Ciapela, ai pi...

Maltempo - Di Maio : “Se serve qualche norma per l’emergenza Interveniamo” : “Se serve qualche norma per l’emergenza interveniamo. Ci sono un sacco di provvedimenti in Parlamento che stanno per scadere, quindi possiamo inserire le norme dove vogliamo”. Così il vice premier e ministro dello sviluppo economico Luigi Di Maio, durante il suo sopralluogo a Rocca Pietore, ha rassicurato i sindaci di questa zona colpita dal Maltempo in merito alle norme in deroga per velocizzare le operazioni di recupero delle ...

Inter - Ranocchia mister "zero minuti". Il più longevo non gioca mai : Per anzianità sarebbe il capitano nerazzurro, e in passato lo è anche stato. Le sue presenze con l'Inter sono 188, il trofeo 1, la coppa Italia 2010-11. Le presenze in questa stagione, invece, sono ...

Luigi Di Maio 'Interrogato' dagli studenti - LA DIRETTA : Luigi Di Maio sarà ospite della Skuola - Tv, la videochat live del portale Skuola.net. Il ministro del Lavoro, dello Sviluppo economico e delle Politiche sociali, dopo i primi mesi di Governo, ...

Prescrizione - accordo Salvini-Di Maio Interrotta dopo il primo grado (dal 2020) : Presenti il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, e il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede

Prescrizione - c'è l'accordo Salvini-Di Maio : Interrotta dopo il primo grado (ma dal 2020) : All’incontro di stamattina a Palazzo Chigi presenti anche il premier Conte e il ministro della Giustizia Bonafede. Cosa...

Prescrizione - accordo Salvini-Di Maio Interrotta dopo il primo grado (dal 2020) I sospetti su chi vuole staccare la spina : Presenti il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, e il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede

Calcio - due pareggi d’oro per le italiane in Champions : 1-1 sia per l’Inter con il Barcellona sia per il Napoli con il Paris Saint-Germain : Ritorna la Champions League e continua il trend positivo delle italiane, che portano a casa due pareggi d’oro, arrivati contro due tra i club migliori al mondo. Entrambi con il risultato di 1-1 in casa della squadra italiana in gara. Il Napoli ferma il Paris Saint-Germain al San Paolo pareggiando ancora una volta con i transalpini: vantaggio del PSG con Bernat a fine primo tempo e pareggio partenopeo con un rigore di Insigne al 63° minuto. ...

USA : Cremlino - mai Interferito nelle elezioni : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Calcio - due pareggi d’oro per le italiane in Champions : 1-1 sia per l’Inter con il Barcellona sia per il Napoli con il Paris Saint-Germain : Ritorna la Champions League e continua il trend positivo delle italiane, che portano a casa due pareggi d’oro, arrivati contro due tra i club migliori al mondo. Entrambi con il risultato di 1-1 in casa della squadra italiana in gara. Il Napoli ferma il Paris Saint-Germain al San Paolo pareggiando ancora una volta con i transalpini: vantaggio del PSG con Bernat a fine primo tempo e pareggio partenopeo con un rigore di Insigne al 63° minuto. ...

Lecce - polemica su Interinali. Cgil : “In centinaia a casa per il decreto Di Maio”. Ma i numeri dicono altro : Per la Cgil di Lecce sono indubbiamente i “primi effetti del decreto Di Maio sui lavoratori salentini” quelle centinaia di contratti tra interinali e agenzie di somministrazione non rinnovati alla scadenza del 31 ottobre. Il legame con il decreto dignità, che ha esaurito la sua disciplina transitoria in quella stessa data, però, fatica a trovarsi, almeno a così pochi giorni dall’attuazione. Lo dicono i numeri della principale società ...

Prescrizione - Di Maio : “Se la Lega ha dei problemi Interni non mi Interessa. Lo stop sarà nella legge spazza corrotti” : “Lo stop alla Prescrizione deve entrare nel decreto ‘spazza corrotti’ perché l’emendamento del ministro Bonafede è in linea con il contratto di governo. E’ la norma contro i furbi”. Lo dice il vicepremier M5s Luigi Di Maio in una diretta su Facebook. “In questo Paese i più grandi furbetti del quartierino, i furbetti politici, si sono salvati dai processi grazie alla Prescrizione, non la povera gente. Tra loro Licio ...

Inter - Cassano stuzzica Icardi : “Nell’Inter del ’99 mai titolare” : Inter– In casa Inter è sicuramente l’uomo del momento. Mauro Icardi, nel caso in cui ce ne fosse stato bisogno, ha dimostrato di essere imprescindibile per questa squadra: il capitano nerazzurro è reduce da un grande momento in campionato, a nemmeno 26 anni ha superato (e da tempo) i 100 gol in Serie A, e […] L'articolo Inter, Cassano stuzzica Icardi: “Nell’Inter del ’99 mai titolare” proviene da Serie A ...

"Io - sfigurata da un Intervento di chirurgia estetica e mai risarcita". Lo sfogo di un'ex modella : sfigurata dopo un intervento di chirurgia estetica e senza ricevere "nemmeno un euro di risarcimento". Cristina Guidetti, ex modella modenese di 45 anni, ha parlato per la prima volta della vicenda che ha segnato per sempre la sua vita, dopo la condanna, avvenuta due settimane fa, del chirurgo Massimo Rambotti, 62 anni, il quale la sottopose, in una clinica privata di Padova, il 31 gennaio del 2012 ad un intervento di resurfacing, un trattamento ...