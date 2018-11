Insomnia | verso il tutto esaurito per lo show di Beppe Grillo a Rende

Insomniac Games : "vogliamo mantenere i giocatori impegnati nel nostro universo di Spider-Man" : Marvel's Spider-Man è disponibile solo su PS4 da una settimana, ma ciò non ha impedito a molti di guardare già al futuro della serie.Parlando con IGN, Bryan Intihar di Insomniac Games, creative director di Spider-Man, non poteva certamente confermare alcun tipo di sequel in lavorazione, ma ha spiegato che il team di sviluppo intendeva lasciare i giocatori con alcune domande alla fine dell'avventura."Volevamo lasciare delle domande ai giocatori, ...